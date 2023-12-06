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06/12/2023

香港變國際金融中心「遺址」，代表國家富強

#樓市亮話 #買樓 #香港 #國際金融中心
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　 周末有不少人問我，香港已經變成國際金融中心「遺址」，我有甚麼打算？有人更提議我應該賣走晒所有物業，移居去美國英國。我話到了香港成為「遺址」的時候才考慮，到時可能我的資產已經變成遺產，香港未死，又點可以稱香港是國際金融中心「遺址」？
　
　　 有人話唔係佢講，係「小紅書」講。老實說，「小紅書」點講都得，而且撰文的應該不是內地人，有機會是移英港人，他們離開了香港，當然希望香港失去國際金融中心地位。以內地人的中文水平，唔會用「遺址」咁丟架，即使上海、廣州、深圳超越香港，資金可以自由進出，令香港失去國際金融中心作用，他們只會用國際金融中心「原址」來形容香港，不會用「遺址」。由此可見，「遺址」是由有心人寫，目的是破壞中港兩地的情誼。

 

有心人在網上稱香港為國際金融中心「遺址」，目的是破壞中港兩地情誼。(Shutterstock)

　
　　 近日台股指數彎道超越港股，但台灣人仍然唔敢話自己是國際金融中心，自己知自己事。資金入境台灣很容易，出境很困難，如果用那些地下渠道，不但很容易惹上官非，而且會給予電騙集團機會，向那些曾經以地下渠道將資金匯出台灣的人下手。
　
　　 雖然「紐倫坡」代替了「紐倫港」，但新加坡仍然唔敢話自己是國際金融中心。雖然資金可以自由進出，但股市成交金額每日只得10億坡元，如果稱自己為國際金融中心，因住會笑大人個口。新加坡以資產管理為主，叫國際金融產品中心就差不多。
　
　　 如果香港成為國際金融中心「遺址」，代表國家富強，資金可以自由進出大陸，股市成交量有番咁上下，有令人放心的完善法律制度，香港在那時候功成身退，成為「遺址」又何妨？但我相信，莫講是「遺址」，即使是「原址」，都要等一段長時間。

 

 

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