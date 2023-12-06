永遠懷念股神拍檔芒格

姊妹們，最近有兩位國際知名人士以百歲或近百歲高齡去世，一位是政壇的大人物，另一位則是投資界的殿堂級人馬，二人均被喻為世界級的智慧老人。

我相信，大家馬上會想起，政壇的大人物就是美國前國務卿基辛格；至於投資界的殿堂級人馬，或許大家不能馬上想到，想到也未必記得他的名字，但如果我說，他就是股神巴菲特的多年拍檔，大家應該會很親切了吧！

是的，因為股神巴菲特夠出名嘛！而股神這位拍檔，正是巴菲持旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)的副主席查理芒格(Charles Munger)。大家對他感到陌生，是因為他選擇低調，凡關於巴郡的事，主要都是由股神巴菲特做代表。

但其實，巴菲特一向都不是單打獨鬥，而是和芒格合作無間。二人在1959年相識以來，就成為親密的朋友和投資夥伴，共同創立了巴郡這家投資公司，也成就了一代的投資傳奇。

巴菲特和芒格在1959年相識，之後成為親密朋友和投資夥伴。(AP)

如果說到芒格的投資智慧，我個人認為，他比巴菲特有過之而無不及。上周聽到他離世的消息後，確實深深感到這是投資界的重大損失。

這幾天我重溫了原書名為《Poor Charlie’s Almanack》、中文譯成《窮查理的普通常識》的一本投資天書。

為甚麼說芒格是「窮」呢？大家都知道，股神是世界首富的三甲分子，而芒格是巴菲特的拍檔，他又怎可能「窮」呢？原來，芒格一向以低調為樂，並且刻意將自己的財富保持在福布斯富豪榜的水平之下，所以，他從沒有上過世界富豪榜的名單。但他是「窮」嗎？明眼人都知道不是了！

到底芒格有甚麼投資智慧讓我們學習呢？我認為當中有一個主導思想，就是芒格的思維方式與別不同，這種方式不僅可以應用在投資方面，也可以應用在做人做事各方面。

原來，芒格思考問題總是從逆向開始。例如要明白人生如何得到幸福，他是會先研究人生如何才會變得悲慘；要研究企業如何做強做大，他首先會研究企業如何衰敗；大部分人關心如何在股市投資上成功，但他最關心的是，為甚麼在股市投資上，大部分人都失敗。

其實，芒格這種思維方法是源於農夫的智慧，那就是：「我只想知道將來我會死在甚麼地方，這樣我就不去那兒了！」

「我這輩子遇到的聰明人（來自各行各業）沒有不每天閱讀的。沒有，一個都沒有。巴菲特讀書之多，我讀書之多，可能會讓你感到吃驚。我的孩子們都笑我，他們覺得我是一本長了兩條腿的書！」這是芒格的一段精彩語錄，也解釋了他和股神都不是「神仙」，他們都是靠吸收別人的智慧去充實自己。

由於篇幅關係，我摘錄一段芒格對投資的看法，那就是他的三大投資原則：

「一：股價合理的卓越企業，勝過股價便宜的平庸企業。」

「二：股價合理的卓越企業，勝過股價便宜的平庸企業。」

「三：股價合理的卓越企業，勝過股價便宜的平庸企業。」

姊妹們，大家就利用這個星期去細味一下芒格這「三」大投資原則吧，下次再和大家學習和重溫這位股神拍檔的投資智慧！（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au