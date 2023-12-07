從復卦看基辛格離世的啟示

美國外交家基辛格於今年11月29日離世，享壽100歲。他曾任美國國家安全顧問，在前總統尼克遜政府擔任國務卿，並在水門事件後在福特政府繼續擔任此職。他是出生在德國的猶太人，15歲時為逃離納粹迫害隨父母移民美國。第二次世界大戰期間，他在美國陸軍服役，戰後在哈佛大學受教育，其後成為外交家，贏得國際聲譽。

他在1969年到1977年出任公職期間，主導美國外交政策，使美蘇之間緊張關係得到緩解，並且看出中蘇不和，正是改善美中關係的時機。他在1971年秘密訪華，與周恩來會談，為1972年尼克遜訪華鋪路，並與越南政治家黎德壽同獲1973年諾貝爾和平獎。

基辛格1971年秘密訪華與周恩來會談，為全球最複雜的美中外交關係開路。(AP)

基辛格當年與中國的秘密談判，為美中的外交政策奠定基礎，為全球最複雜的外交關係開路，到他離世時，美中兩國已是全球第一和第二大的經濟體。在此之前，中美交惡，先是1950至1953年的韓戰，繼而是1955年爆發的越戰，美國捲入漩渦，跌下泥沼，幸有基辛格對華政策的奇招奏效。

對美國來說，基辛格當年秘密訪華是破冰之旅，這在《易經》有個對應。卦氣上，農曆10月是全陰的坤卦，農曆11月是冬至月，一陽來復，正是破冰之月，是為復卦，是陰陽消長的轉折點，陽氣歸來，是復卦的卦義所在。卦辭說：「復，亨，出入無疾，朋來無咎，反復其道，七日來復，利有攸往。」這裏的「七日」，其實是指七個階段，可以是七日、七月、七年以至七七即四十九年。

復卦

一卦六爻，以四十九年計，每爻大約七、八年。而復卦每爻都有不同的「復」，有初爻的不遠復、六二的休復、六三的頻復、六四的中行獨復、六五的敦復以及上六的迷復，正好說明中美關係這50年來的反覆，有時緊張，有時緩和。

中美關係，歷經敵對、接觸、交往、合作、猜忌、對抗等不同階段，是全球最重要和複雜的雙邊關係。1971年4月，中美關係通過「乒乓球外交」實現歷史性突破。1972年尼克遜訪華，發表《上海公報》，是為復卦初爻。1979年中美正式建交，加上鄧小平訪美以及1982年《八一七公報》發表，成為中美關係的基礎，那是進入復卦六二的「休復」，休為美為善，是讚嘆「復」的美好，一路順風，是中美關係的蜜月期。

但進入20世紀80年代，中美圍繞台灣、貿易和知識產權等問題鬥爭不斷，特別是1989年六四事件後，美國宣布對華實施經濟制裁，而隨著前蘇聯解體，中美關係在90年代，充滿摩擦與坎坷，這是復卦六三的「頻復」。到了1993至2001年，克林頓入主白宮，將人權問題與「對華最惠國待遇」掛勾，使中美關係墜入低谷，那是復卦六四爻的「中行獨復」，意味克林頓獨行其是，搞自己的一套。

基辛格今年7月以百歲高齡訪問北京，獲國家主席習近平接見。(AP)

2001年9月美國遭911襲擊，2008年美國爆發次貸危機，並蔓延全球，出現金融海嘯，而中國從江澤民到其後的溫家寶，都伸出援手，積極救市，支持美國度過難關，讓中美關係有解凍跡象，那是復卦六五的「敦復」。但不旋踵，2018年爆發中美貿易戰，進入復卦上六的「迷復」，即走入迷路，呼應了基辛格的遺言：中美合作則雙贏，中美各不相讓則會兩敗俱傷，帶來世界災難！