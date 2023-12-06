GLOBAL Wednesday｜美國職位空缺較預期少 市場再陷衰退恐慌 ｜Apple市值重上3萬億美元｜比特幣突破4.4萬

嘉賓：DataLouder創辦人 陳刀仔

美國職位空缺數量降至逾兩年新低，經濟學家認為，職位空缺數據加強了市場對聯儲局結束加息周期的預期。現時美國就業市場情況，有否加深經濟衰退的憂慮？不過美股一於少理，標普500指數繼續在高位徘徊，花旗分析員更預期標普500在2024年中或達5000點，市場氣氛有無過分樂觀？比特幣(BTC)價格上日再升5%至44083美元，是去年4月以來最高，大幅跑贏美股三大指數及黃金的升幅，可確立進入牛市？Bitcoin但現價比2021年11月的歷史高位仍低3成5半以上，再向上空間有幾大？蘋果公司(AAPL)市值重上3萬億美元，為8月以來首次，惟公司早前預告下季度無明顯增長，加上印度據報正考慮要求所有手機的充電插頭須轉為Type-C制式，此舉或影響iPhone產量目標。蘋果現價近200美元仲有得炒？

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