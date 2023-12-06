  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

06/12/2023

GLOBAL Wednesday｜美國職位空缺較預期少 市場再陷衰退恐慌 ｜Apple市值重上3萬億美元｜比特幣突破4.4萬

#hot talk 1點鐘 #美國經濟 #聯儲局 #美股 #蘋果 #iPhone #DataLouder #陳刀仔 #Bitcoin #FED #AMD
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：DataLouder創辦人　陳刀仔

 

　　美國職位空缺數量降至逾兩年新低，經濟學家認為，職位空缺數據加強了市場對聯儲局結束加息周期的預期。現時美國就業市場情況，有否加深經濟衰退的憂慮？不過美股一於少理，標普500指數繼續在高位徘徊，花旗分析員更預期標普500在2024年中或達5000點，市場氣氛有無過分樂觀？比特幣(BTC)價格上日再升5%至44083美元，是去年4月以來最高，大幅跑贏美股三大指數及黃金的升幅，可確立進入牛市？Bitcoin但現價比2021年11月的歷史高位仍低3成5半以上，再向上空間有幾大？蘋果公司(AAPL)市值重上3萬億美元，為8月以來首次，惟公司早前預告下季度無明顯增長，加上印度據報正考慮要求所有手機的充電插頭須轉為Type-C制式，此舉或影響iPhone產量目標。蘋果現價近200美元仲有得炒？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/jYw2lYSh_AY

 

►把時間軸拉到00:58開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #美國經濟 #聯儲局 #美股 #蘋果 #iPhone #DataLouder #陳刀仔 #Bitcoin #FED #AMD

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk