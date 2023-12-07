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07/12/2023

Foodpanda 12月半價歎美食外賣！譚仔三哥、嘉寶漢堡、翡翠拉麵小籠包滿額即減價！即睇完整優惠餐廳名單！

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Text: Louise Yuen

　　12 月就是與大班朋友聚會開派對的 moment，foodpanda 今個月推出「人人半價」美食外送優惠！由即日至 12 月 31 日，foodpanda 連續四個星期為大家帶來低至半價的超值優惠，讓大家以超抵價歎到人氣餐廳。

 

（圖片來源︰foodpanda）

 

　　首輪「人人半價」優惠的餐廳包括花斑茶社、翡翠飲食集團指定品牌（翡翠拉麵小籠包、江南 IFC 店、翡翠江南 黃埔店，以及翡翠潮州小廚 青衣店）、嘉寶漢堡、金記冰室、NENE CHICKEN、日之苑、犀牛犀牛、譚仔三哥及十二味。要留意，優惠名額有限，先到先得，而且只適用於滿指定金額的指定餐廳美食外送訂單，像譚仔三哥買滿 $170 才有 5 折、翡翠拉麵小籠包的指定金額則為 $290。只要把餐點加入購物藍，總計金額便自動扣除半價折扣優惠，不需額外輸入優惠碼，也算方便。

 

 　　大家可於 App 中的帳戶頁面點按「優惠券」，便可從「人人半價」頁面中查看該星期的半價餐廳。

 

 

 

 

 

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