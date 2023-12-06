  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
騙局大拆解
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

06/12/2023

網上騙案｜假冒Deliveroo「戶戶送」app偷銀行資料！4宗案損失逾$305萬！公開毒app名稱+識別方法！同場加映︰假冒旅遊服務專頁名單

#打工仔 #網上騙案 #外賣平台 #存款 #戶戶送 #網上銀行 #銀行戶口 #Android #惡意程式碼 #網購 #詐騙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　用外賣平台 App 點餐已經成為城市人的生活日常，警方卻發現近日有人利用假冒外賣平台「戶戶送」的毒 app 盜取用戶存款資料，單是 9 月至今便接報 4 宗相關報案，總損失逾 $305 萬元，即公開騙徒用過的 4 個毒 app 名稱！

 

Read More︰

電子支付騙案｜轉數快新推高危警示功能︰轉帳至高危詐騙戶口前即通知！一個步驟用到！同場睇埋：點識破八達通釣魚網站+毒App？

 

WhatsApp騙案｜收到視像來電點處理？警方︰或以AI換臉行騙！官方教5招加強帳戶私隱設定！同場加映︰網傳按「封鎖」鍵即被hack！警方連Meta闢謠解說

 

假冒「戶戶送」毒 app！偷銀行資料轉走$130萬

 

　警方 facebook 專頁守網者指，日前有受害人於社交專頁看到聲稱出售馬來西亞美食的贊助貼文，並轉至 WhatsApp 查詢，其間被誘騙點按按連結、安裝與「戶戶送」同名的 Android 毒 app 訂貨。怎料受害人在假冒外賣平台「戶戶送」 app 中輸入銀行戶口登入名稱、密碼及理財 PIN 碼後，被騙徒盜取銀行資料，最後在其網上銀行戶口轉走 $130 萬元存款。若遇上同類事情，大家亦該留意 app 中所需的到底是否甚麼個人資料，外賣平台最多要求大家填寫信用卡資料，而非銀行戶口，交易時仔細看清細節，以免因小失大。

 

（圖片來源︰戶戶送Deliveroo）

 

　　警方提醒，該毒 app 亦曾以不同名稱出現，包括「戶戶送」、「Deliveroo v11.1」、「Deliveroo v3.9」及「Deliveroo (3)」，大家記得從官方渠道下載手機 app、切勿點擊不明來歷連結下載手機，以及允許 app 存取不合理的權限。尤其是 Android 手機用戶更應安裝抗惡意軟件工具，守網者也提供「可疑電郵偵測系統」V@nguard 可供免費下載。如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。

 

V@nguard 免費下載連結︰https://cyberdefender.hk/security_tools

 

守網者︰公開假冒旅遊服務專頁名單

 

　　除此之外，年尾正值旅遊旺季，騙徒趁機開設大量與旅行社名稱相同或相近的假專頁進行網購詐騙，甚至連已結業的康泰旅行社亦被「復活」。守網者也在 facebook 專頁盤點了最近 2 個月標籤在「防騙視伏器」和轉交平台移除的假冒旅遊服務專頁，並提醒大家假專頁不單止缺乏藍剔認證，它們在「專頁透明度」的相關資訊也留下破綻：

 

●    建立日期：只建立了極短時間
●    更改名稱記錄：新舊名完全不相關
●    管理人員所在地：大部分不在香港

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即參加

我要回應

更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#打工仔 #網上騙案 #外賣平台 #存款 #戶戶送 #網上銀行 #銀行戶口 #Android #惡意程式碼 #網購 #詐騙

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk