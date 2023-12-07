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07/12/2023

美勞工市場衰了

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　　前晚(5日)美勞工部公布了個JOLTS數據，數據一出，美息立軟（圖一），比特幣（圖二）、大型科技股及美元升（圖三、四）。

 

 

 

 

 

　　在美息全線軟之時，但也有差異，30年國債息跌了10點子，2年期國債息跌5點子，這代表市場是買多了30年債，少買甚至小量沽了2年債，使到2年、30年孳息曲線倒掛拉大（圖五）。

 

 

　　JOLTS是甚麼，為何有這麼大的影響力？請先看另欄，這是台灣永豐金證券投顧的文章。

 

　　如果這個JOLTS報告是首次出現，市場應不會有這麼大反應。關鍵是這個JOLTS報告還伴隨有N次的舊JOLTS被向下修訂（圖六），這就應了筆者自去年11月便數度為文指出美勞工部的就業數據造假，讓拜登經濟看來成功，但醜婦是要見家翁的。

 

 

勞工調查回應率僅三成

 

　　到今周二，又出現了個美勞工部的認錯。美勞工部承認，這幾年企業對勞工部的勞工狀況調查的回應率逐年下滑，不少回應是低於50%，JOLTS尤低，2023年9月的回應率只得32.4%（圖七），只得三成回應！！！怎可以做到需要十成回應的報告，那就只好估計下，此即「老作」。

 

 

　　美國是先進大國，當一個這麼重要的經濟前瞻數據，七成「數據」是老作時，真要服了美聯儲局是怎看數據的，還講甚麼的「Data Dependent」？看穿這些數據的「老作」底的，其實還有三藩市聯儲局、費城聯儲局、大摩和高盛的研究部。

 

　　筆者也曾報道過，只不過市場仍然生炒「假數據」不疲。沒法子，各位仍可隨波逐流去炒那七成數據都是老作的經濟報告，但請謹記一點，這遲早是要還。

 

　　當拜登時日一過，下任一定會不肯接受本已爛透的拜登經濟美麗新世界，必會大修訂，屆時美聯儲局以今時美就業情況良好而所加的息，將會在經濟見爛時，而要大幅回減，因為通脹與經濟萎縮兩者，美聯儲局最不能接受的是經濟萎縮。當然拜登逐連任，筆者也無話可說，拜登仍會粉飾太平直到爆煲為止。

 

　　願大家荷包平安大吉。

 

---------------------------------
　
JOLTS是甚麼

 

　　1. 職缺多寡代表經濟熱度

 

　　JOLTS全名又為Job Openings and Labor Turnover Survey，是由美國勞動統計局每月統計的勞動市場數據。

 

　　其中有三大核心數據組成，分別是：新職缺、僱傭、自願離職。

 

　　統計的類別則分別是：非農、私人、政府。

 

　　非農十分重要，因此JOLTS也多半傾向使用非農作為統計。

 

　　這三項數據都有各自的意義：

 

　　1. 非農職缺是企業希望30天內上工的職缺數，可以視為勞動力緊缺程度的依據。

 

　　2. 非農僱傭則是企業新僱傭人數，當景氣愈好時，則僱用人數會呈現上升趨勢，反之是下滑趨勢。

 

　　3. 非農自願離職也可以當作緊缺程度的象徵，也可以視為薪資增長程度，因為通常只有可以找到更高薪水的時候才會有大量人願意主動離職。

 

　　當企業預期經濟愈熱，通常也會傾向開更多職缺，因此想了解經濟熱度確實可以透過職缺來評估。

 

　　2. 透過勞動市場掌握經濟發展

 

　　透過定義，我們假設新職缺可以評估經濟熱度，但歷史數據可以支撐這個論點嗎？

 

　　圖八清楚顯示，自2000年以來，兩次主要的經濟衰退風暴爆發前，都出現明確的新職缺年增率翻轉的現象，同時穿破年線，新職缺的衰退多數也意味著一段時間的經濟衰退就在不遠的未來。

 

 

　　那精確計算的職缺空缺率呢？

 

　　職缺空缺率=新職缺/（非農就業人口+新職缺）

 

　　職缺空缺率愈高代表勞動市場愈缺人，也代表經濟是十分火的。那觀察職缺空缺率與GDP又如何呢？

 

　　筆者這邊不是用原始數據，而是將職缺空缺率平滑化處理，轉為季線。季線代表短期勞動緊俏程度，年線則是長期趨勢。季線與年線向上發展代表整體經濟向上。而季線穿破年線則代表趨勢被打破，未來可能出現反轉向下的狀況。

 

　　圖九就十分明確顯示出此現象，兩次趨勢被打破後都出現連續GDP季減，也就是經濟衰退的現象。

 

 

　　而GDP季減則未必同時發生趨勢被打破，因此最近的發生GDP季減還毋須十分恐懼的時候，因為趨勢尚未打破。

 

　　最後使用僱用數與新職缺數的差額來表示缺人程度（圖十），代表企業即使再怎麼努力招人都趕不上他們開缺的速度。

 

 

　　在一般情況，缺人程度都會是年線壓季線，兩次季線高於年線都是發生在經濟衰退的時間，勞動力市場冷卻，人力需求下滑的時候。因此缺人程度季線是否向上穿過年線十分關鍵，因為代表經濟衰退真的要馬上發生了。

 

　　資料來源：台灣永豐金證券（Sinotrade）

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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