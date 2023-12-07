新聞女王丨TVB 29歲林正峰扮男主播狂吸內地粉絲！斯文Look爆紅告別戇男形象！派福利曬胸肌：我已經盡力了

在《新聞女王》中飾演「佐治黨」男主播王偉的林正峰，雖然戲份不多，但憑其「斯文敗類」四眼西裝look，意外地在內地人氣急升，他分享拍劇花絮照，更狂吸逾2萬like，令他決心讓絕密胸肌亮相找數。

現年29歲的林正峰，在香港大學讀社會工作及社會行政學系期間，已參加《#後生仔傾吓偈》；到前年正式簽約無綫，即有機會任劇集《青年心城之撐起青春》男主角，可惜之後未能延續主角之路，大多演配角。

現時仍有兼職做社工的林正峰，在《新聞女王》飾演男主播，意外在內地大受歡迎，他上載的抖音短視頻突破100萬點擊，威過唔少一線藝員，所以他亦做足fan service，好勤力玩小紅書，分享多張花絮照之餘，又狂覆網民留言。

好多內地粉絲鍾意林正峰嘅斯文look。

有網民撈亂何廣沛跟林正峰。

日前有粉絲提議林正峰「左滑露胸肌」，他表示若有5千個like，即答應派福利。最後他竟「爆晒數」，狂吸2.4萬likes，所以立即兌現承諾，上載半裸白雪雪爆肌相。平時予人感覺瘦削的林正峰，原來除衫後相當大隻，胸肌脹卜卜如氣球一樣。他留言：「你們居然來真的，好吧，我已經盡力了，你們想看的話就向左滑吧，正面就放過我吧，很害羞+醜樣，免得傷害你們眼睛。」原來林正峰為《新聞女王》努力健身及戒口：「幾個月減咗25磅，希望上鏡好睇啲。」

不過網民對他的西裝look及爆肌造型一樣受落：「電視劇裏天天西裝，沒想到身材這麼好」、「全劇最小鮮肉的一個」、「穿衣顯瘦脫衣有肉」、「點解靚仔咗咁多」。不過，有人認錯他是何廣沛，亦有人表示靚仔到唔認得：「一時間唔認得，以為張敬軒。」

林正峰今年起轉換形象，除了努力練大隻外，他的打扮亦換上韓星style，染淺色頭髮加白淨眼線妝容，跟初出道的四眼戇直青年形象講拜拜。