大雪二十四節氣 | 今日大雪！台灣命理師揭大雪6大生活禁忌！睡覺做這事影響運勢？2個地方易沖「風煞」！睇埋7大養生飲食習俗

今次的天氣微微轉涼，氣溫大約在20度至24度之間，雖然未算凍，但其實今天是二十四節氣之一「大雪」。對於「大雪」，大家又知不知道有甚麼傳統的禁忌及飲食習俗呢？日前，台灣的命理老師在社交平台上發布了有關「大雪」的6大禁忌與7大飲食習俗，我們就一齊看看吧！

台灣的命理老師小孟老師在個人的Facebook「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」公布了二十四節氣之一「大雪」的不同禁忌與飲食習俗，當中不少都是你我常犯的錯，即睇！

大雪禁忌│1. 不要過度運動

因為不同地區的關係，雖然香港的天氣不冷，但有些地方在「大雪」時會天氣寒冷，過度運動會令到身體能量減少，心血管收縮變快。小孟老師指，若有心臟疾病的人過度運動後再吸入冷空氣，會引起不適。所以天氣太冷的話，運動都是適量。

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大雪禁忌│2.不宜在室內開強烈暖氣

雖然香港開暖氣的情況會比較少出現，但大家去旅行的時候，如果到了一些暖氣開得很大的地方，小心出門時因為冷熱變化太大，而致頭暈。

大雪禁忌│3.棉被蓋頭影響運勢

大家睡覺時，會不會用棉被蓋頭呢？有些人除了因為怕冷或者因為安全感問題，在睡覺時都會棉被蓋頭！小孟老師提醒，棉被蓋頭容易影響運勢，令到惡夢較多；容易因為空氣不流通，引發肺部疾病。

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大雪禁忌│4.老人不宜戶外吹風太久

很多人閒時都愛在外散步吹風，特別是老人在飯後都喜歡走一走。但在大雪，部分地方較冷，身體不好的老年人容易出現猝死意外。小孟老師提醒，大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，所以大家一定要小心。

大雪禁忌│5. 海邊與山上容易沖到「風煞」

小孟老師指，體弱者在風大地方容易沖到「風煞」，輕則頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開，所以避免到海邊與山上旅遊。

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大雪禁忌│6. 晚睡早起欠缺陽氣

最後一個禁忌是不能晚睡早起！小孟老師說，晚睡者對陽氣不好，容易欠缺陽氣，如果早起睡眠不夠，大雪天氣寒冷之下會出現手腳冰冷、嘴唇乾裂，最嚴重更有機會出現猝死意外。

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