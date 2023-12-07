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07/12/2023

大雪二十四節氣 | 今日大雪！台灣命理師揭大雪6大生活禁忌！睡覺做這事影響運勢？2個地方易沖「風煞」！睇埋7大養生飲食習俗

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Text: Sammy Leung

　　今次的天氣微微轉涼，氣溫大約在20度至24度之間，雖然未算凍，但其實今天是二十四節氣之一「大雪」。對於「大雪」，大家又知不知道有甚麼傳統的禁忌及飲食習俗呢？日前，台灣的命理老師在社交平台上發布了有關「大雪」的6大禁忌與7大飲食習俗，我們就一齊看看吧！

 

　　台灣的命理老師小孟老師在個人的Facebook「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」公布了二十四節氣之一「大雪」的不同禁忌與飲食習俗，當中不少都是你我常犯的錯，即睇！

 

大雪禁忌│1. 不要過度運動

 

　　因為不同地區的關係，雖然香港的天氣不冷，但有些地方在「大雪」時會天氣寒冷，過度運動會令到身體能量減少，心血管收縮變快。小孟老師指，若有心臟疾病的人過度運動後再吸入冷空氣，會引起不適。所以天氣太冷的話，運動都是適量。

 

延伸閱讀：寒冷天氣進行室外活動，保暖熱身最重要！5分鐘熱身操喚醒身體

 

圖片來源：Unsplash@ Gabin Vallet

 

大雪禁忌│2.不宜在室內開強烈暖氣

 

　　雖然香港開暖氣的情況會比較少出現，但大家去旅行的時候，如果到了一些暖氣開得很大的地方，小心出門時因為冷熱變化太大，而致頭暈。

 

大雪禁忌│3.棉被蓋頭影響運勢

 

　　大家睡覺時，會不會用棉被蓋頭呢？有些人除了因為怕冷或者因為安全感問題，在睡覺時都會棉被蓋頭！小孟老師提醒，棉被蓋頭容易影響運勢，令到惡夢較多；容易因為空氣不流通，引發肺部疾病。

 

延伸閱讀：凍冰冰難入眠？必學「三文治」蓋被大法！足浴、著襪瞓覺保暖都有竅妙！

延伸閱讀：小心冷風引發抽筋痛！這3類人士容易抽筋！睡前3招助你一夜好眠

 

圖片來源：Unsplash @S L

 

大雪禁忌│4.老人不宜戶外吹風太久

 

　　很多人閒時都愛在外散步吹風，特別是老人在飯後都喜歡走一走。但在大雪，部分地方較冷，身體不好的老年人容易出現猝死意外。小孟老師提醒，大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，所以大家一定要小心。

 

大雪禁忌│5. 海邊與山上容易沖到「風煞」

 

　　小孟老師指，體弱者在風大地方容易沖到「風煞」，輕則頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開，所以避免到海邊與山上旅遊。

 

圖片來源：Unsplash@- -

 

大雪禁忌│6. 晚睡早起欠缺陽氣

 

　　最後一個禁忌是不能晚睡早起！小孟老師說，晚睡者對陽氣不好，容易欠缺陽氣，如果早起睡眠不夠，大雪天氣寒冷之下會出現手腳冰冷、嘴唇乾裂，最嚴重更有機會出現猝死意外。

 

延伸閱讀：冬天要識養陽保暖！中醫教冬天懶人養陽法！推介補腎益氣「淮山冬菇黑豆合桃雞湯」

 

下一頁：7大養生飲食習俗

 

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