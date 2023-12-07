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07/12/2023

關西機場大翻新！T1國際線航廈重開！注目新亮點︰首次登陸拉麵、壽司名店 / 日本機場最大免稅店！睇埋場內27間新店名單

#日本旅行 #大阪 #日本 #短線遊 #關西機場 #京阪神 #Travel News
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Text: Louise Yuen

　　遊日人士注意！關西機場為迎接 2025 年的大阪關西世博會，近年展開了自 1994 年啟用以來首次最大規模的改造工程，並預計以 4 個階段分批完成。繼去年 10 月擴建第一航廈（T1）的國內線區域，其國際航線區也遂步完成翻新，除了剛於 12 月 5 日開幕的全新貫穿式綜合免稅店「KIX DUTY FREE」，也有 26 間新店進駐，當中不缺首次登陸機場或關西地區的新店，下次再遊京阪神記得預留時間行逛關西機場。

 

　　位於第一航廈國際線出境區的「KIX DUTY FREE」是全日本國際機場最大的綜合型免稅店，佔地 2,500 平方米，由化妝品、香水、當地釀製的 sake 至日本手信都有。而且店內增設預約取貨櫃檯及線上購買零食系統，讓大家網上下單、再到機場直接領取，方便又省時。

 

（圖片來源︰関西エアポート株式会社）

 

（圖片來源︰FB @discover_osaka）

 

　　至於重新開放的 T1 國際線出境區更已改頭換面，把逾 1 萬平方米的空間劃劃分成 Fun、Curious、Active 及 Peaceful 4 大主題區，並進駐了 27 間新店，包括食肆、名店、手信店、藥妝店及上文提及的免稅店等。啤酒咖啡店 KIX BEER、拉麵店 MENSHO、壽司店築地孫右衛門、湯專門店 Soup Gogyo等更是首次在機場或關西地區開店，值得一看！

 

●    【Wall Side 區】︰GUCCI、BVLGARI、TASAKI、Hermes、CHANEL、CHAUMET、PRADA

●    【Curious 區】︰Louis Vuitton、DIOR、啤酒咖啡店 KIX BEER、拉麵店 MENSHO、手信店關西旅日記

●    【Active 區】︰Segafredo Cafe、壽司店築地孫右衛門、旅遊雜貨店CANADIAN MORNING & TOKO、家電店 Japan Tech

●    【Fun 區】︰嬰兒用品店 MIKI HOUSE、漢堡店 Onigiri Burger、咖啡廳 Pronto、玩具精品店 Anime Hunt

●    【Peaceful 區】︰手工藝品店 Ippin-san、湯專門店 Soup Gogyo、日本食堂、藥妝店Cocokara Fine 等

 

 

 

 

 

 
 
 
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關西國際機場

網址︰www.kansai-airports.co.jp/

 

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