  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/12/2023

Yahoo全年搜尋人氣榜出爐！香港十大新聞蔡天鳳案只排第2！大灣區邊度係熱搜玩樂地區？公開人氣電影、電視劇名單

#打工仔 #雅虎香港 #Yahoo全年搜尋人氣榜 #大灣區 #電影 #電視劇 #蔡天鳳 #AI #人工智能 #Google #Bard #以巴衝突 #核污水 #MIRROR #姜濤 #Anson Lo #呂爵安 #毒舌大狀 #奧本海默 #Barbie芭比 #流水落光 #風再起時 #郭富城 #暗黑榮耀 #韓劇 #財閥家的小兒子 #Moving超異能族 #歡迎來到王之國 #偷偷藏不住
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　臨近年尾，雅虎香港今日（7 日）率先揭曉 2023 年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，除了香港 10 大新聞事件及國際 10 大新聞事件，今年更以大灣區為主打，增設熱搜吃喝玩樂場所、網紅店排名。當然不少得娛樂圈風雲人物、熱搜電影及電視劇主題的 top 10  排名。即公開不同主題的搜尋排行榜，為本年度發生的人與事物作總結。

 

香港十大新聞事件！蔡天鳳碎屍案排第2

 

　　位列「香港十大新聞事件」榜首的是「香港與內地通關」，今年香港和內地分階段通關後，內地平價旅遊團紛紛重臨香港，一度對土瓜灣、紅磡造成阻街問題，引起關注；同時假日北上也成疫後的新光景，像跨境交通出行、內地住宿、內地電子支付等相關新聞及關鍵字都登上 Yahoo 熱門搜尋。排名第 2 則是「蔡天鳳碎屍案」，28 歲女模特兒兼譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳遭殺害碎屍，愈揭愈多的恐怖犯案手法與複雜人物關係引起全城關注，令案件躍升至第二名。隨著颱風杜蘇芮及蘇拉接連登陸而發展而成的「世紀暴雨」則排名第 3 名，降雨量創 1884 年有記錄以來最高，足以使全港多區嚴重水浸，全城幾乎停擺，但政府無明確宣布停工，只呼籲僱主參考八號風球下的工作安排，網民為關注自身安全及雨勢消息，也不繼上網搜索相關資訊。

 

（圖片來源︰IG @xxabbyc）

 

 

2023 年 Yahoo 搜尋「香港十大新聞事件」排行榜︰

 

1.    香港與內地通關

2.    蔡天鳳碎屍案

3.    世紀暴雨

4.    Coco逝世

5.    鑽石山斬人案

6.    楊紫瓊奪奧斯卡

7.    JPEX騙局

8.    亞運港隊創佳績

9.    大灣區醫護抵港

10.    區議會選舉

 

Read More︰

返內地、外國旅遊必裝！超方便免身分證用手機火速過關！「非觸式e-道」2 Steps設定教學 + 用法

分析蔡天鳳案龍尾村屋風水！凶宅有無樣睇？何謂「不吉」屋？購買 / 入住凶宅要拆屋再起？做齊這幾件事唔使驚！

 

國際十大新聞事件！以巴衝突、日本核污水上榜

 

　　不於國際十大新聞事件，熱爆全球的人工智能（AI）不只榜上有名，更登上排行榜第一位！美國人工智能研發公司 OpenAI 旗下 ChatGPT 自去年 11 月 30 日橫空面世，Google 亦緊接推出旗下 AI 產品 bard，令大家對 AI 的關注與討論推向新高峰。2022 年爆發的俄烏戰事未止，2023 年又爆發另一戰事，歷史上爭吵不斷的以色列與巴勒斯坦在今年 10 月爆發戰事，兩地交戰至今已造成至少 1.7 萬人死亡，流離失所的平民不計其數，登國際十大新聞事件第 2 位。其次是日本於 8 月起排放處理過的福島核電廠污水入海，引起國際關注，香港期後更禁止部分日本水產入口，上榜第 3 位。

 

2023 年 Yahoo 搜尋「國際十大新聞事件」排行榜︰

 

1.    ChatGPT爆紅掀AI熱潮

2.    以巴衝突撼動全球

3.    日本核污水處理

4.    美國銀行危機

5.    泰坦號潛艇事件

6.    拜登習近平會面

7.    夏威夷大火

8.    2023年成為史上最熱的一年

9.    杭州亞運會2023

10.    iPhone 15發佈

 

Read More︰

搶鹽潮｜拆解食鹽7大FAQ︰邊種有食用期限？鹽粒受潮結塊1招解決！核污水影響海鹽食用安全？

 

下一頁︰十大熱搜大灣區吃喝玩樂場所+網紅店！邊區最Hit？唯一上榜非消閒類網紅店

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #雅虎香港 #Yahoo全年搜尋人氣榜 #大灣區 #電影 #電視劇 #蔡天鳳 #AI #人工智能 #Google #Bard #以巴衝突 #核污水 #MIRROR #姜濤 #Anson Lo #呂爵安 #毒舌大狀 #奧本海默 #Barbie芭比 #流水落光 #風再起時 #郭富城 #暗黑榮耀 #韓劇 #財閥家的小兒子 #Moving超異能族 #歡迎來到王之國 #偷偷藏不住

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk