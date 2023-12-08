買房託收息，好過買樓收租

連續兩期提到，在港交所上市的投資工具中，有兩種只要賺錢就必定派息，一種是「房地產投資信託基金」，英文叫Real Estate Investment Trust Funds（簡稱REITs），而另一種就是商業信託。



我認為，最值得大家留意的，主要是本港最大的房託領展（00823），以及兩隻最大的商業信託，一隻是由電能實業（00006）分拆出來的香港電燈（02638），另一隻是由電訊盈科（00008）分拆出來的香港電訊（06823）。



由於她們必定派息的特性，無論是房託或商業信託，就等於一隻永續的債券，因此，她們的「股價」，中短期會和債券的走勢一樣，每當息口向下時，價格就會向上；相反，每當息口上升時，價格就會回落。



現在美國的息口有機會見頂，市場也不斷在炒減息，這些和息口走勢相反的投資工具，開始受市場青睞，價格開始轉強。即是說，現在是部署買入這類投資工具的最好時機。



如果你是長線投資者，固然可以買來收息。如果價格升了，你便立於不敗之地，萬一需要用錢也不會賺息蝕價；如果你是中短線操作，也可以先收息，等價格升了便沽出賺價，可謂進可攻，退又可守！

近期領展的經營手法較之前進取。（領展網頁圖片）



回說我推介的三隻房託或商業信託，她們現價的息率已經升至6厘至8厘之間，從長線角度，已經十分吸引了。當中我最想品評一下的就是領展。領展於2005年上市時，主要持有一些公屋或居屋所在地的商場和停車場。經過一輪改革和翻新後，商場的價值和租值都大幅提升了。



另一邊廂，為了成為一隻持續增長的房託，領展開始涉足寫字樓物業，甚至作為發展商（但主要不是出售，而是持有收租），及後又衝出香港，到內地和海外收購房地產收租物業。



我同意，今時今日的領展，已經不是當日上市時的領展，她的經營風險比當初高了，今年的供股事件可說是其中一個「後果」。但我認為，從個人投資者角度，手上的收息股當中，有少許這類較進取的公司未嘗不是一件好事。



因為長遠來說，完全不思進取的公司，即使行業性質十分安穩，也不過在食老本，未來的派息是否可以保持也說不定。如果派息不能維持，股價也無可避免要下跌，對投資者未必是好事！



雖然有人質疑領展的管理層可能只為私利，為了「做靚盤數」，令股價上升，方便日後自己可以用高價套現或行使認股權。我不能代管理層回應這些質疑，我也不能排除這個可能。



我想強調的是，如果管理層能令公司長期持續發展，股價上升是必然的事，他們能夠分享這個成果也是理所當然，我們要密切監察的，是每個新增項目是否能夠長線帶來盈利，以及鞏固公司的實力。



從個人投資者角度，如果買入物業收租，風險其實比買入房託高得多，當中包括維修保養、退租以及租霸等等，都是令人頭痛的事。如果買入房託收息，就乾手淨腳得多。



買樓收租也要冒樓價下跌的風險，這就等於買房託要冒股價下跌風險一樣，因此，平衡各種利害之後，我仍然認為，買房託收息，始終好過買樓收租！