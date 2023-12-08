如何在供股上賺取利潤(下)

由於供股未必穩勝，所以有很多事情需要事先要留意，而我認為注碼控制是非常重要的。參加供股應如何分配注碼？我認為最重要是參考關股份的基本面、市價、集資規模、大股東認購的細節及往績。

1）基本面：投資者必須對公司的基本財務數據、手上的資產及負債，以及其現況及前景有相當充足的了解。若果公司質素較佳、股息較好的，大額參加供股，並長線持有未嘗不是壞事，反過來則應控制注碼，並作出適合的投資策略。

2）市價：市價和供股價相差愈大，就應該大手認購，若兩者相差太近，無利可圖，則不應該承擔供股的時間風險，應該直接在市場購買，並視乎股價及你的資金需求，以待日後短線套利，或作長線持有。以前有些「碎股黨」會於供股當日在登記處等待一個下午，直至最後一分鐘才正式下注，就是這個原因。

3）集資規模：一般來說，若供股規模非常大，因為包銷商也不願供股失敗，所以供股價必然吸引，通常就是超額供股套利的機會。若集資規模較小，但有基本面支持，集資規模較小的話，那你不妨大手參加供股，並作長線持有較佳。但若公司基本面一般，那就只宜作短線投機，若有人刻意壓低市價至供股價水平，或許有意外驚喜。

4）大股東認購細節：若大股東供股後有增持效果，通常都應該增持。若大股東在供股前頻頻減持，並藉供股減持股份，相信日後情況較為不明，如此應該避免投入大量資金，即使計算平均值後沒有太大虧損，亦必須限制注碼。

5）往績：過往，市場上有很多「向下炒」的大股東，通常供股也是有其他目的，所以還是不參加為好。但有些「向下炒」集團人士「良心發現」，或者有其他資金介入，股價在供股後大升十倍甚至百倍，所以在這過程中，採取平均下注策略或許更佳。（下）



