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08/12/2023

如何在供股上賺取利潤(下)

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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　由於供股未必穩勝，所以有很多事情需要事先要留意，而我認為注碼控制是非常重要的。參加供股應如何分配注碼？我認為最重要是參考關股份的基本面、市價、集資規模、大股東認購的細節及往績。

 

 

 

　　1）基本面：投資者必須對公司的基本財務數據、手上的資產及負債，以及其現況及前景有相當充足的了解。若果公司質素較佳、股息較好的，大額參加供股，並長線持有未嘗不是壞事，反過來則應控制注碼，並作出適合的投資策略。

 

　　2）市價：市價和供股價相差愈大，就應該大手認購，若兩者相差太近，無利可圖，則不應該承擔供股的時間風險，應該直接在市場購買，並視乎股價及你的資金需求，以待日後短線套利，或作長線持有。以前有些「碎股黨」會於供股當日在登記處等待一個下午，直至最後一分鐘才正式下注，就是這個原因。

 

　　3）集資規模：一般來說，若供股規模非常大，因為包銷商也不願供股失敗，所以供股價必然吸引，通常就是超額供股套利的機會。若集資規模較小，但有基本面支持，集資規模較小的話，那你不妨大手參加供股，並作長線持有較佳。但若公司基本面一般，那就只宜作短線投機，若有人刻意壓低市價至供股價水平，或許有意外驚喜。

 

　　4）大股東認購細節：若大股東供股後有增持效果，通常都應該增持。若大股東在供股前頻頻減持，並藉供股減持股份，相信日後情況較為不明，如此應該避免投入大量資金，即使計算平均值後沒有太大虧損，亦必須限制注碼。

 

　　5）往績：過往，市場上有很多「向下炒」的大股東，通常供股也是有其他目的，所以還是不參加為好。但有些「向下炒」集團人士「良心發現」，或者有其他資金介入，股價在供股後大升十倍甚至百倍，所以在這過程中，採取平均下注策略或許更佳。（下）

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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