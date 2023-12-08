AI成大趨勢！Big 4投資10億美元以遊戲培訓員工數碼技能！PwC主席：AI測試數據提高工作效率！

企業數碼化需要人才配合，員工能否適應新科技，將影響公司的長遠發展。會計師事務所羅兵咸永道（PwC）將在AI領域投資10億美元（約78億港元），部分資金更會用於重新培訓6.5萬名員工，提升其AI知識和技能，同時引入自動化流程，以增加客戶信心。

PwC主席兼高級合夥人Tim Ryan建議企業客戶，應盡快加入AI行列，因為這將是一場持續很長時間的遊戲。（PwC提供圖片）

PwC對員工的數碼技能培訓，並非今年才開始的事。PwC主席兼高級合夥人Tim Ryan表示，早於5年前，他們的員工開始對全球數碼化浪潮感到憂慮，擔心無法適應新科技而被社會淘汰。

藉遊戲化方式 加深AI知識

於是該公司就向員工作出承諾，推行名為You Are Tomorrow的內部計劃，透過學習平台讓員工制訂培訓旅程，學習一系列「新世界新技能」（New World New Skills），包括建構自動化程序、如何使用數據和視像化工具等。

至於10億美元的新投資項目，除會為客戶開發新的AI解決方案外，也會啟動下一階段的員工技能培訓，讓他們學習AI基礎知識和技能。例如利用各種示例，教導他們生成式AI的好處和風險，以及透過遊戲化（Gamification）、獎勵和觀看有趣影片等方式，加深對AI了解。

Tim認為，現時的營商環境，比新冠疫情爆發時更具挑戰性，企業面對來自投資者的壓力愈來愈大，客戶的要求亦愈來愈高，而應對這些挑戰的潛在方法，就是利用生成式人工智能的力量。

生成式AI擅於處理大規模同質、頻繁重複的工序，以PwC的業務為例，該公司在審計、稅務和諮詢三大業務正實現自動化。

例如在典型的審計流程中，是需要進行「日記帳分錄測試」（Journal Entry Testing，JET），但對跨國公司來說，鑑於數據量龐大，僅靠人手測試是不大可能完成。Tim指出，PwC的整個審計業務，會通過AI平台運行，因為AI有能力測試大量數據的真確性和精準度，這讓投資者更有信心使用其數據。

PwC認為不同行業的AI發展速度，會受政府監管程度而有別，例如金融服務等高度受監管的領域，預計其AI發展進度會比較慢。（資料圖片）

測試大量數據 工作更高效

他提到，「在稅務方面，我們需要從客戶系統中獲取大量數據，為他們準備報稅表、進行分析、評估是否符合法律法規等，AI則幫助我們以更高效的方式完成這些工作，且提高可信度。」

以人為本、科技驅動（Human-led and Tech-powered）是PwC的企業戰略，雖然將AI帶入業務可帶來眾多好處，但Tim相信這世界仍然是需要人類。

他指出，大多數人的工作都存在重複或乏味的部分，這些都能由AI代為完成；接著，AI讓人類騰出更多時間，進行更多批判性思考、創新分析和發展軟技能，這不僅讓員工可以更人性化地工作，也能為客戶帶來更多價值。

即使AI有助提升企業的競爭力，但他強調，這不代表擁有最好技術的企業將是贏家，關鍵在於是否擁有高質素的管理團隊配合。他認為高質素的管理團隊，能夠擁抱時代和環境變化，引領員工知道如何負責任地使用新科技，並確保獲得正確的結果和合理回報。