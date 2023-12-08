大雪氣溫急降！中醫分享飲食禁忌＋1湯水健脾益氣！冬天忌飲室溫水？

適逢二十四節氣大雪時分，昨日（6日）氣溫下降，市區低見攝氏18度，其中打鼓嶺最低僅13度，大家外出記得多添衣。註冊中醫師原穎欣接受訪問時指出，冬日氣溫下降或會誘發流感、骨痛、腹痛、疲倦及乾燥等症狀。有見及此，醫師為大家拆解大雪時節飲食宜忌、分享養生小貼士，同時分享一款湯水補腎益氣。

3招有助冬日養生

原醫師指出，天氣進一步轉冷，隨著溫度及濕度急跌，容易誘發呼吸道疾病、肌肉關節痛症及皮膚問題，想要避免冬日出現不適，生活上可遵循以下3招幫助養生：

● 注意保暖，適時添衣：起床及外出時應適時穿上外套，亦可戴上口罩，避免吸入過多冷空氣，減低感染呼吸道疾病機會；氣管敏感人士亦應添加頸巾及披肩，以保護氣管及背部。此外，女士們深冬穿著短裙，亦可能會令下肢受寒，從而傷及肝脾腎經脈，長期受寒可導致手足冰冷、經痛等不適，因此應盡量避免。

● 適當運動增強氣血：天氣寒冷，加上日照時間短，容易令人感到疲倦。醫師建議冬日應早臥晚起，稍稍延長睡眠時間、盡早入睡；早上亦可多曬太陽，並作15分鐘急步行，以提振陽氣，增加氣血運行。

● 多注重「補水」及「保水」：天氣乾燥，除了應多飲用暖水、避免生冷飲食外，皮膚亦要注意保濕，濕疹患者要避免使用過熱之水洗澡，以免加劇搔癢，沐浴後應立即塗上低刺激性保濕軟膏。

冬日忌飲室溫水？

深冬飲食宜溫熱，忌食生冷，所有室溫或以下溫度飲食亦應避免。原醫師指出，不少人以為飲用室溫水不屬飲冷，惟冬季氣溫低，室溫水實與冷水無異，長期生冷飲食恐折損脾胃陽氣、影響消化功能，導致食慾不振；部分脾胃特別虛弱患者，食後更可能出現腹痛或肚瀉。

冬日養生飲食宜忌

原醫師表示，冬季是進補好時機，此時可以補陰為主，進食適量滋補食療，陽虛者亦可輔以補陽。

惟進補前亦要注意個人體質，其中脾胃虛弱、易胃脹胃痛、便秘泄瀉等人士則不宜過度進補，需選擇較平和易消化食物；另外燥熱或陰虛體質、經常熬夜或喜食辛辣煎炸、平素容易口舌生瘡、口乾苦、心煩氣燥、潮熱盜汗者，亦需避免溫燥補品。

4大養生食材

冬日飲食方面，醫師建議宜多進食以下4類有助驅寒、養陰、補腎及溫性暖身食材，惟辛辣類食材切忌大量進食，其熱性可燥傷陰液：

● 辛辣類驅寒食材：薑、胡椒、辣椒等

● 養陰食材：鱉、龜、鴨、響螺、百合等

● 補腎食材：黑豆、黑桑子、黑棗、黑木耳一類黑色食物，於中醫角度具調補腎精功效

● 溫性暖身食材：羊肉、牛肉、糯米、南瓜等

黑豆烏雞補腎湯

原醫師又推介以下一款老少咸宜養生湯水，有助冬日健脾益氣、滋陰補腎。

材料：黑豆 30克、烏雞 1隻、豬瘦肉 200克、花旗參 15克、製何首烏 10克、合桃 20克、淮山 20克

做法：

1. 材料洗淨，黑豆、合桃、淮山，以清水浸泡一小時；

2. 烏雞去除內臟、切件；

3. 豬瘦肉切塊；

4. 所有材料放入鍋中，加清水2500毫升（約9碗水）；

5. 大火煲滾後轉文火煲1.5小時；

6. 加入適量鹽調味。