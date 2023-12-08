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08/12/2023

【FOCUS】負利率「樂園」臨打烊，碎步掀大浪有玄機

#日圓 #套利交易 #負利率 #加息 #植田和男
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　　蜂擁而至的遊客，門庭若市的奢侈品店，「一世人一見」低水的日圓，推動日本旅業盛景重臨之際，日圓兌美元匯率、十年期日債孳息周四（8日）突雙雙飆升。全球最後一個負利率「樂園」即將熄燈打烊，日股先跌為敬之後，下一個或輪到天量資金撤出套利交易，美債、歐元、歐美不動產山雨慾來。

 

「一世人一見」低匯率或難再

 

　　去年12月，日本央行突然改變長達7年的YCC（收益率曲線管理）上限，由0.25%至0.5%，觸發日圓急升、日股重挫的「Deja vu」似乎又回來了。距離19日關鍵議息尚有一周多，行長植田和男一番「年底到明年，貨幣政策制定將變得更具挑戰性」，以及副行長冰見野良三一番「一旦實現2%的可持續通膨，就能順利退出貨幣寬鬆」，令市場押注日本央行自2016年以來推行的負利率政策即將壽終正寢。

 

受益「一世人一見」的低匯率，從東京的淺草寺到京都的金閣寺，隨處可見外國遊客。(AP)

 

　　受益「一世人一見」的低匯率，從東京的淺草寺到京都的金閣寺，隨處可見外國遊客；新宿的奢侈品店更是人頭涌涌，LVMH首三季在日本的銷售額增逾三成，Burberry第三季銷售額更增長六成。觀光廳數據亦顯示，遊客消費額第三季首次超越疫前水平，錄逾1.39萬億日圓，訪日港人日均支出更高達30825日圓（約1670港元）。

 

　　盡管有「Yes Man」之稱的植田，本月大概率仍按兵不動，但對長期頭頂「平價」、「套利」光環的日圓來說，大氣候顯然已風雲漸變。日圓兌美元昨高見近142.5，相當於較上月13日的151.9低點升值逾6%。

 

浮虧、套現、平倉或山雨慾來

 

　　市場對即將上演的「龜速（每次加幅或僅10基點）碎步加息」嚴陣以待，何解？玄機之一是，日本貨幣政策逆轉，將令大量持有日本國債的日本央行首當其衝巨額浮虧，截至9月底，其持有的日本國債未實現損失已因孳息走升擴大至10.5萬億日圓（約710億美元）。

 

全球最後一個負利率「樂園」即將熄燈打烊，日股先跌為敬。(AP)

 

　　玄機之二是，早前趁日圓匯率低企而買入日本國債的外國買家（截止3月底持有逾178萬億日圓，超過日本國內銀行的逾161萬億日圓），或趁日圓升值大幅拋售手中頭寸套現，恐釀踩踏效應。

 

　　玄機之三是，日息一旦逆歐美減息大勢而走升，早前以大量套利交易，買入美國國債（美債最大海外持有人）、做多歐元（兌日圓年初至今升值逾一成）、收購歐美商業地產（流入規模約74億美元），日本國內銀行、保險公司、養老基金、本土公司等機構或面臨平倉壓力，勢打壓相關資產。

 

　　不過，第二季因日圓貶值驅動的汽車出口、入境旅遊蓬勃帶動的日本經濟（增4.8%），第三季轉為下降2.9%，大遜市場預期；再聯想日本上兩次加息（2000年、2006年）均引發全球金融市場巨震，植田口中的「更具挑戰性」隨時有過之而無不及。

 

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