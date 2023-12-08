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08/12/2023

美斯香港｜國際邁阿密落實2月與香港隊對壘！球王美斯領軍上演表演賽+公開訓練！即睇球員陣容+購票日子+票價

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Text: Louise Yuen

　　阿根廷球王美斯即將來港！美職球會國際邁阿密今早（8 日）宣布重磅消息，球隊首次國際巡迴第一站剛落實在香港舉行，由 8 屆金球獎得主美斯 （Lionel Messi）領軍的國際邁阿密訪將於明年2 月訪港進行表演賽，即睇比賽日期、球員陣容及購票詳情！

 

 

 
 
 
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　　國際邁阿密班主之一的碧咸（David Beckham）今天正式宣布，與香港隊對壘的比賽將於 2024 年 2 月 4 日於香港大球場舉行，「香港的大型體育盛事一向享負盛名。我們很高興與 Tatler 合作，將國際邁阿密帶到香港舉行亞洲首場比賽」，這場賽事也將是首屆 Tatler XFEST 嘉年華的頭炮節目。

 

　　國際邁阿密由 Jorge Mas、Jose Mas 及碧咸共同擁有，自成立以來經常登全球體育媒體頭條，包括今年 7 月球會簽下傳奇球星美斯作為隊長，並成功帶領球隊贏得美職聯賽盃及晉身美國公開盃決賽，引起國際關注。據了解，這場訪港表演賽的陣容鼎盛，除了阿根廷世界盃冠軍隊長球王美斯，還有隊友佐迪艾巴（Jordi Alba）及沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets）。官方海報所見，港足代表則有門將謝家榮、中場陳俊樂及黃威等人。

 

 

　　主辦方 TatlerAsia 預告，門票將於 12 月 15 日於 Klook 獨家公開發售，票價介乎 $880 至 $4,880 左右。國際邁阿密亦將於 2 月 3 日於香港大球場參加公開訓練，票價介乎 $ 580 至 $780，球迷記得 mark 底日子撲飛！

 

Tatler XFEST︰ HONG KONG TEAM VS INTER MIAMI CF

詳情︰https://media.tatlerasia.com/events/inter-miami-hk

 

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