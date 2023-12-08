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08/12/2023

博物館大兜亂，議員怎打算？

#立法會 #立會透視鏡 #博物館 #科學館 #國家發展成就館 #文化博物館
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

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　　特首李家超喺《施政報告》之中提到要興建一個以國家發展成就為主題嘅博物館，作為國家嘅對外窗口，香港要做好呢個工作可以話係責無旁貸，起多個館使幾個億，雖然話庫房水位愈來愈低，但點都係足以應付嘅。不過就萬萬無想過，政府諗嘅唔單止係起多一個館咁簡單，而係會將現有嘅幾個博物館進行大兜亂，惹起輿論高度關注。

 

　　政府初步嘅考慮，係將國家發展成就館設喺依家尖沙咀科學館嘅位置，咁一向極受大小朋友歡迎嘅科學館，就會搬到去沙田文化博物館現址。咁文化博物館又會搬去邊度？基本上可以話係功成身退，入面嘅展覽極有可能會融入去其他展覽館。

 

　　點解政府要大費周章？直接起一個全新嘅博物館唔係更簡單直接？據聞政府初步希望國家發展成就館喺市區，咁就更能方便大眾，而縱觀芸芸現成博物館，都無乜幾多個有科學館咁四通八達，再加上科學館設施已經唔多科學，反正都係要重新執過晒，咁轉為國家發展成就館就似乎順理成章。

 

政府初步計劃將國家發展成就館設喺依家科學館嘅位置。（網上圖片）

 

　　經Tina打聽之下，相信政府都係一招「以退為進」。政府擔心如果一開始就提出覓地建館，咁好難再喺市區靚地插到針，到時要去到偏遠地區的話，話唔埋又會畀愛國愛港嘅議員炮轟；依家先揀咗最優先希望設置嘅地點提出方案，等社會作出詳細討論，再由一眾議員根據民情判斷最終定案，咁政府就少咗被痛罵嘅機會。

 

　　暫時睇到嘅民情，似乎對於政府方案都係反對多過贊成。首先，科學館一直都深入民心，更加係唔少家長幫小朋友「放電」嘅好去處，假期成日爆場，就連下面條街都係叫「科學館道」；其次，政府計劃殺咗文化博物館，對文化界來講亦都係一場災難，少咗一個恆常展館去做展覽。

 

　　Tina同幾個民政Panel嘅議員八過吓，佢哋都話依家難以決定支唔支持政府方案；最有「智慧」嘅一個議員形容，要否決政府方案其實都好容易，事關庫房有排缺水，揀一個最慳錢嘅方案自然就係最符合公眾利益，咁理應揀個變動最少嘅方案就最妥當，擺到明就係會否決政府嘅初步建議。

 

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