韓國機票免費｜韓國觀光公社送HK Express來回機票！贏遊戲免費飛釜山/濟州/仁川！即睇參加方法+詳情

下年計劃好去哪裏旅行了嗎？不同的航空公司開始推出各種優惠，用平機票吸引大家購買，所以找平機票及機票著數，成為了我們日常會做的一事件。最近，韓國觀光公社KTOHK在Facebook指，將會推出「聖誕賞90名港人遊韓」活動，大家有機會贏取香港快運航空的香港出發飛往釜山、濟州、仁川來回機票一張！即睇活動詳情及參加方法！

韓國觀光公社KTOHK近日，在「KTOHK 韓國觀光公社 香港支社」的Facebook上發文表示，因為香港國際機場將連同香港快運航空HK Express一齊送90位香港旅客去韓國旅行，所以會推出「聖誕賞90名港人遊韓」的活動，韓國觀光公社會一連兩星期將會舉行3個問答遊戲，各遊戲首30位提交正確答案的參加者將獲得香港飛韓國來回機票1張，一共有90個名額。即睇參加方法：

1. 追蹤韓國觀光公社（香港支社）官方FB（KTOHK 韓國觀光公社 香港支社）或 IG （@korea_plaza_ktohk）及香港快運航空官方FB（HK Express 香港快運）或 IG（@hk_express）

2. 在當日（2023年12月12日、15日、19日）相關帖文下方提供的Google表單内填寫及提交正確答案與所有個人資料

3. 讚好所有活動帖文

4. 該活動帖文下留言【參與完畢】及標註2位好友

圖片來源：Unsplash @jet dela cruz

韓國觀光公社KTOHK會以Google表單提交正確答案的時間來判斷名次先後次序，各遊戲首30位提交正確答案的參加者，將獲得香港飛韓國香港快運航空的機票來回機票1張，目的地包括飛往釜山、濟州或仁川。活動將會在2023年12月12日、15日、19日舉行，而詳細時間會於12月11日、14日、18日活動介紹帖文內布，大家可以留意韓國觀光公社（香港支社）官方FB。不過要留意，這個活動只限香港永久性居民以個人身份參加，一定要夠18歲先玩得！

圖片來源：HK Express

有獎遊戲日期：2023年12月12日、15日、19日（共3輪）

得獎公佈日期：2023年12月22日

詳情按此