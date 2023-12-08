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08/12/2023

聖誕2023 | 今年聖誕樹特別多！全港最靚聖誕樹大合集！最高、最閃、最浪漫齊晒！金光閃閃Dior裝飾／湖邊巨樹／璀燦樓梯星海／無敵海景草地

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Text: Kennis Wong

　　踏入12月，全港的聖誕裝飾鋪天蓋地般包圍著大家，當中的主角一定是超巨型聖誕樹！今年靚靚聖誕樹特別多，幾乎偏布全港九新界！由幾米高到足足20米的聖誕樹都有，有些金光閃閃，有些高聳入雲……花多眼亂，不知道應該到哪一棵前影相好？編輯表示：「小朋友才做選擇！」，今次推介八大適合打卡影靚相的戶外聖誕樹，趁天氣好的日子踩點影盡它們！

 

閱讀更多：聖誕大餐推介！

閱讀更多：聖誕自助餐推介！

 

聖誕2023 ︳ 1. 最多KOL打卡Dior金光閃閃聖誕樹！ — K11 Musea

 

　　早前尖沙咀海傍星光熠熠，舉辦了LV時裝週，不少巨星的粉絲專程到場希望見偶像一面！除了藝人們散發出的光芒外，K11 Musea外還有一棵無論在日光，抑或晚間同樣是閃閃發光的Dior主題聖誕樹！一座15米高、呈金色的聖誕樹滿佈「Dior」字樣，周圍還有童話世界的旋轉木馬！去到聖誕樹面前彷如置身一個高貴的夢幻樂園，一定要打扮一下再打卡！

 

 
 
 
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Dior聖誕夢幻樂園（聖誕樹及旋轉木馬）

日期：即日起至2024年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點： K11 MUSEA地下Promenade

 

閱讀更多：聖誕市集2023！

 

聖誕2023 ︳ 2. 摩天大樓中一片樓梯星海＋10米高聖誕樹！ — 中環花園道三號

 

　　在中環這個繁忙商業區，不只有一直璀燦的城市夜景，還有10米高的聖誕樹照亮這一帶！聖誕樹聳立於兩棟高樓大廈之間，有別於典型的聖誕樹，樹上沒有聖誕球裝飾，反而有一條發光「絲帶」圍著整棵樹，樹頂掛上經典星星，兩側還有重新粉飾的樓梯畫，兩旁舖上閃閃星海，瞬間被bling bling世界包圍！

 

（圖片來源：中環花園道三號）

（圖片來源：中環花園道三號）

 

花園道三號聖誕樹樓梯裝飾

日期：即日起至2023年12月31日

地點：中環花園道三號

 

閱讀更多：聖誕好去處2023

 

下一頁：繼續睇打卡聖誕樹！

 

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