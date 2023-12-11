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11/12/2023

日圓意外升值，非農仍舊熾熱

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美債市場和日圓匯率帶動著市場情緒。美國11月非農就業數據大幅強過市場預期，為交易員們明年3月減息的期望潑下冷水，對美國聯儲局政策最敏感的兩年期國債收益率一度驟升14點，是6月以來最大的單日升幅。經濟軟著陸利好股市，利淡債市。日本央行行長的一席話，令市場將日本12月加息的概率調高到35%，日圓兌美元匯率曾沖上141，收在145樓下。上周美歐股市形勢大好，日股、港股、A股卻走軟。
　
　　美國減息預期降低，之前高歌猛進的黃金價格回落，險守2000美元大關；美元指數略漲。美國原油開採量大大高過預期，抑制住OPEC+1減產的衝擊，布倫特和美西原油價格大幅下瀉。日本第三季度GDP增長被下調到-2.9%。中國決定繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，財政政策「適度加力」，為經濟工作會議定調。
　
　　近日最大的故事，乃是日圓的大幅升值。日本銀行行長植田告知議會，貨幣政策在「年底到進入明年會變得更加富有挑戰」，觸發資金調整對日本貨幣政策正常化的時間預期，日本國債收益率曲線全盤上移，日圓匯率迅速升值，對美元在一天內升超過3%。日銀副行長冰見野也試圖淡化政策改變對經濟的衝擊。資金認為央行在為下一步政策調整做準備，有人更賭最快在19日會議上邁出第一步。

 

　　坦白講，無論植田還是冰見野的言論都不激進，只是溫和地指出未來政策的方向，並沒有涉及太多的政策調整時機。但是去年聖誕節前，日本銀行突如其來地放寬收益率曲線干預區間的做法，令資金對節假日期間被突襲更加敏感。

 

日本貨幣政策回歸正常化勢在必行。(Shutterstock)

　
　　去年最後幾個月，沽空日圓成為宏觀對沖基金最流行的策略，不少基金經理因此賺到一份聖誕禮物。今年最後幾個月最流行的宏觀對沖策略是賭日本加息，沽空日債。部分資金的搶步，在日債和日圓市場帶來連鎖反應。筆者認為，日本銀行修改收益率曲線管理機制可能3月開始，同時並不急於加息。第三季度的經濟深度負增長，應該更令當局審慎行事。
　
　　撇開日銀政策調整的時機不談，日本經濟的確已經走出了失去的30年，「增長加速、物價上揚、收入預期改善、資產價格抬升」的正迴圈已然成型。日本勞工市場的變化尤其明顯，15至64歲人群的就業參與率上升到81.6%，比10年前高出近8個百分點，創下日本的最高紀錄，在OECD國家中也排在前列。工資增長維持在3%至5%的漲幅，公司招人與工人尋工比率升至1.3。收入增長預期的改變，對內需和投資均有幫助。
　
　　日本政府在綠色轉型上10年內投入150萬億日圓，雖然比不上拜登政府的投入力度，但在日本歷史上仍是數一數二的，對於促進能源轉型和經濟發展幫助不小。在股市，外資的大量湧入，推進了上市公司管治水平的提高，改善了投資標的之基本面和資金效率。日本經濟仍有許多問題，拳頭產業國際競爭力下降、大型企業國內投資意願低下以及人口老化問題嚴重，都是急需解決的難題，但是日本經濟正在回歸正常化，貨幣政策回歸正常化也勢在必行。2024年是日本銀行政策的轉折之年。
　
　　美國非農就業數據再次表現強勁，新增就業199K，vs上期150K和分析員預測的150K；時薪按月上漲0.4%，重現今年以來最高的漲幅；失業率3.7%。這些數據全部強過市場預計，在經濟周期尾段仍有如此熾熱的勞工供需關係，在美國歷史上實屬罕見，一方面顯示美國經濟軟著陸可能性很高，另一方面也反映抑制服務業通脹之路可能曲折反覆。
　
　　汽車業長達六個星期的工潮，對11月就業數據製造出水份，帶來了大約200K的就業和0.1個百分點的時薪按月增長。不過從任何角度看，這組數字都是強勁的，除了IT外，幾乎所有行業都見到就業按年上升，既包括服務業、零售業，也包括製造業、金融業，涵蓋之廣令筆者嘆為觀止，這根本不像即將進入衰退時候的就業情況。
　
　　因應最新就業數據，市場迅速作出調整。利率掉期市場價格顯示，交易員將3月減息的概率調到40%，vs之前的50%。不過市場仍然認為5月減息的可能超過不減息。《金融時報》對華爾街經濟學家的調查則表明，認為明年第二、三季度開始減息的經濟學家各佔32%，15%認為第四季度減息，5%認為明年第一季度，其他認為2025年才開始減息。看來經濟學家對減息的預期比債券交易員更分散。
　
　　聯儲局公開市場委員會本周開會，預計政策利率不變，看點為鮑威爾在記者會上的語境和預測利率走勢的點陣圖。筆者相信聯儲局會針對市場對減息的期待，刻意將語氣拉得更強硬一點，強調整治物價上漲的戰鬥仍未結束，現在不考慮減息。新出爐的經濟預測和利率點陣圖，更能反映決策者的認知變化。
　
　　在美國，供應鏈通脹已經結束，能源通脹大致受控，但是就業市場不回歸常態，服務通脹就難平復。筆者看來，此時此刻聯儲局處在非常舒服的位置，能夠以不變應萬變，坐看經濟和物價的發展，評估抑制性貨幣政策的效果，根據經濟前景和就業狀況對市場進行口頭干預。以目前市場與決策者之間的認知偏差，口頭干預偏向鷹派是可以理解的。
　
　　利率高企對美國經濟的衝擊不大，起碼從數據上看暫時如此，不過對金融行業、金融產品的衝擊可能很大。聯邦利率在很短的時間內從零升至5.5厘，出乎市場幾乎所有人的意料，不排除最弱的一環出現斷裂，對金融穩定構成威脅，逼迫聯儲局進入減息周期。
　
　　本周是政策之周，聯儲局例會調整利率的機會很低，焦點在於如何形容過往利率政策對經濟過熱的抑制效果，估計會後聲明在增長風險和通脹風險上取回一些平衡，但強調控制物價的鬥爭仍未結束。在點陣圖上，可能預示明年減息75點。歐洲央行例會上也不會動利率，不過疫情緊急救援計劃(PEPP)可能作出調整。行長拉加德繼續強調撲滅通脹的未竟事業，不過語調上可能變得溫和。英格蘭銀行例會上也不會動政策利率，行長貝利會指出最近在通脹和工資上的回落，不過預料不會認同利率會不久向下。中國的中央經濟工作會議召開，預計部署以財政擴張為中心的逆周期操作。美國的核心通脹和中國的信貸數據值得關注。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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