FX MONDAY｜市場料聯儲局結束加息周期，日央行終止負利率刺激圓匯走強？

嘉賓：

第一上海首席策略師 葉尚志

東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

美國聯儲局將於本月12及13日召開年內最後一次貨幣政策會議，市場預料維持聯邦基金利率目標範圍在5.25至5.5厘。此外，瑞士央行、英倫銀行及歐洲央行同於本周四（14日）公布議息結果，日本央行亦將於下周二（19日）公布議息結果，市場料四大央行將維持負利率政策。上周日本央行副行長冰見野田表示，距離結束負利率的時間更近了，而行長植田和男則表示，由今年底至明年的貨幣政策制訂更負難度。言論加劇市場對即將結束負利率政策的揣測，刺激圓匯走強，上周美元兌日圓曾跌至141.7水平。圓匯會成為明年黑馬？

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