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11/12/2023

肥媽比較中港藝人工作態度！大彈內地演員不珍惜機會！獲網民大讚：講得太啱啦！實話

#肥媽 #李玟 #曹敏寶 #龍婷 #支嚳儀 #周吉佩 #電視台 #演員 #中年好聲音 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　肥媽（Maria Cordero）最近經常活躍於內地社交平台，不時在抖音爆料。早前就借李玟在《中國好聲音》當導師時，不服「遊戲規則」而被節目組惡意對待，揚言自己在《中年好聲音》做擔任評委，評數被篡改，堅持要改掉的情況。近日再大膽，批評內地藝人質素。

 

好多網民讚佢講得啱。（網上截圖）

成日爆料。（網上截圖）

肥媽活躍於內地社交平台。（網上截圖）

 

　　經常會去內地工作的肥媽，與不少內地藝人會有合作機會，作為香港資力深的香港藝人，近來更在無線節目《中年好聲音》系列中，擔當評判一職，挑選精英歌手。而早前在紅館的演唱會上，更給一班參加者如周吉佩、支嚳儀、龍婷、曹敏寶等人演出機會。肥媽對於兩地的藝人就有好深的見解。難得她勇敢坦率將兩地的藝人作出比較，她大讚很多香港藝人工作態度認真，不斷加許：「好多人說香港的藝人很守時和專業，香港沒有很多機會，有幾多個電視台？幾多電影在開戲？可以說是機會廖廖可數，所以拿到一個機會很珍惜，有機會就拼命去做。」

 

她跟《中年好聲音》一班藝人去出席節目。（資料圖片）

胡楓敬業樂業，係香港藝人一個好代表。（IG）

 

　　跟著就開始數內地的情況，肥媽就有點皺眉頭說：「可能能內地的機會比較多，拍的戲也多，登台機會也多，來得太多（機會）他就不珍惜，晚點到沒所謂，我遲一點到沒所謂。」最後肥媽叮囑，勸籲大家珍惜，可能機會未必永遠都會這麼多：「假如你抓緊一個機會用心去做，那怕只是一段戲、一個鏡頭，把它抓住、演好，可能改變你一生。」

 

 

　　很多網民看完之後都覺得肥媽說的話很對，對內地好多人都看不過眼，「大陸的（藝人）現在都是把自己當明星，但是他們忘了那些光環都是誰給的，一直鍾愛港劇，（藝人）有實有有演技」、「說的真好，做事情就該認認真真拼命努力做好」、「講得太啱啦!實話」、「說得有道理」。

 

轉載自: 晴報

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