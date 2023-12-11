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11/12/2023

冬至套餐2023｜做冬過節豪食中菜推介！期間限定順德手工菜食古法彭公鵝 / 無敵維港景食松子魚 / 極奢華米芝蓮四頭南非鮑 / 酒店人均$830食8道菜

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Text: Sammy Leung

　　「冬至大過年」 ，大家想好今年的冬至飯去哪裡吃了嗎？下星期五，即是12月22日就是冬至了，很多人都開始找餐廳，想和家人可以吃一頓好的，如果想吃好一點，真的要提早預訂，今次為大家推介城中6間中菜名店的套餐，有些吃得相當矜貴，有些則是性價比超高，睇啱心水，趕快訂位吧！

 

冬至套餐2023│1. 壹玖捌叁：超精雕細琢手工順德菜！必食古法彭公鵝

 

　　第一個要介紹的是壹玖捌叁的超精雕細琢手工順德菜。位於跑馬地的「壹玖捌叁」菜式十分嶄新且極富特色，因為總廚Silas Li致力將不同的技術與傳統粵菜融合。近日，「壹玖捌叁」推出限定的「順德．珍饌套餐」，想將家常食材以巧手炮製成極富順德特色的美食。「順德．珍饌套餐」有13款美食，包括均安蒸豬、蝦多士、順德魚雲羹、大良炒鮮奶、辣椒餅炒蜆、燒鴨馬蹄冬菇生菜包、順德家鄉煎釀鯪魚、菜遠炒鯪魚球、大頭菜鐵盤蒸雞、古法彭公鵝、欖角蒸排骨陳村粉、倫教糕及順德雙皮奶。

 

　　蝦多士可能大家都食得多，「壹玖捌叁」的蝦多士又有甚麼不同呢？選用蝦味鮮濃的本地野生海中蝦，除了有鮮甜 juicy 的蝦肉更會有鮮剁的彈牙蝦膠，口感馬上升級！多士先冷凍至硬身才塗上蝦膠，令到炸出來的口感更加好，每件蝦多士都是逐件製作，製作過程中炸兩次，令到麵包口感香脆。

 

 

　　第二樣要介紹的是順德魚雲羹，魚頭用碌柚葉、檸檬葉及生粉等去除污垢及泥味，再用雞湯浸熟後分別經 3 位廚師以人手分 3 次去骨，相當考功夫。魚雲會加入由鯪魚、大頭魚骨熬成的魚湯中，最後分別加入絲瓜、陳皮、胡椒、粉絲、冬菇絲等，一啖喝下去就會覺得超鮮甜。

 

 

　　順德名菜之一的古法彭公鵝，在這間餐廳都可以食到，總廚Silas使用 70-76 日大、約5-6公斤的黑鬃鵝，再用老抽為鵝身上色，略炸可以去掉羶味及多餘脂肪。之後再一次將鵝去拉油（過油），所以做到鵝皮可以金黃色之餘更脆口。把鵝放在有子薑的鍋中加入白醋、玉冰燒、酸梅等以慢火燜約45分鐘，期間分兩至三次加入糖，令到彭公鵝除了有酸味外，還帶點甜甜及香氣。鵝件肉質軟腍，一口咬下去口內充滿油潤甘香，但配上了酸甜的汁和子薑解了當中的油膩，大家一定要試試！

 

 

　　大良炒鮮奶選用順德水牛奶製作，奶味更加醇香厚重，水牛奶及蛋白加入順德牛乳、生粉、鷹粟粉、調味及欖仁混合炒成。炒鮮奶時，下油份量、鑊的溫度及炒鮮奶火喉都十分重要，所以非常考師傅的功力。

 

 

　　順德家鄉煎釀鯪魚是一道手工菜，將鯪魚肉及骨起出時都要保持鯪魚皮完整，再鯪魚肉打至起膠，加入臘肉，馬蹄等豐富口感。之後會將鯪魚膠釀回魚皮中，風乾後煎炸，口感十分香脆。而餐廳更會將煎釀鯪魚置於鐵板上，底部座了蠟燭保持溫度。

 

 

　　之後還有非常家常又十分鮮味的菜遠炒鯪魚球、奶香濃郁的順德雙皮奶，愛手工順德菜的朋友一定要試！如果要食的話，記得於兩天前預訂套餐。

 

 

壹玖捌叁順德菜

價錢：一席$11,856（12人份）、半席$5,928（六人份），另收加一

電話：2893 3788

地址：跑馬地德載街2-4號1樓

詳情按此

 

下一頁：極盡奢華米芝蓮中菜！四頭南非鮑魚伴日本刺參+古法炆原條海斑

 

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