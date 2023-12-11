天氣轉冷｜天文台預測強烈季候風殺到！星期日氣溫大跌7度低至14度！這區最低溫度只有9度？即睇未來9日天氣預告

已經接近12月中，再過多2個星期便是聖誕節，很多人都十分關注天氣、溫度，因為怕天氣突然轉冷，而自己穿少了，一個不小心就生病。相信大家昨日都感受到部分地方有毛毛雨，不過，天氣今日並沒有因下雨而轉冷，到底溫度幾時會急降呢？

天文台在官網上指，今日(11日)和明日(12日)，日間溫暖，溫度大約為22度至27度。而受東北季候風影響，本周中期雲量較多，可能會一兩陣微雨。重點來了，天文台預料一道冷鋒會在周末抵達華南沿岸，氣溫顯著轉涼，先看看未來9日的天氣及溫度：

12月12日 (二) 22至27°C：短暫時間有陽光。早晚有一兩陣微雨。初時局部地區能見度較低。

12月13日 (三) 22至25°C：大致多雲。早晚有一兩陣微雨

12月14日 (四) 22至25°C：大致多雲，早晚有一兩陣微雨。

12月15日 (五) 22至26°C：大致多雲，短暫時間有陽光。早晚有一兩陣微雨，局部地區能見度較低。

12月16日 (六) 16至24°C：氣溫顯著下降。大致多雲，有幾陣雨。

12月17日 (日) 14至17°C：大致多雲。初時有一兩陣雨。早晚相當清涼。

12月18日 (一) 14至18°C ：大致多雲及乾燥。早晚相當清涼。

12月19日 (二) 13至17°C：大致多雲，短暫時間有陽光及乾燥。早晚相當清涼。

12月20日 (三) 13至19°C ：大致天晴及乾燥。早晚相當清涼。

未來9日的天氣及溫度(圖片來源：天文台官網截圖)

天文台指，而受到隨後的強烈東北季候風影響，下周初會有相當清涼及乾燥的天氣。即是星期六(16日)氣溫會開始跌，大約為17度至25度，而在星期日(17日)氣溫會進一步下降至14度至18度，最高氣溫比星期六大跌7度！而下周初，溫度大約為14度至17度，在截稿前，天文台預報的12月17日分區氣溫如下：

打鼓嶺：9-18°C

上水：11-19°C

大埔：11-17°C

沙田：11-17°C

西貢：12-17°C

將軍澳：11-18°C

橫瀾島：14-18°C

黃竹坑：12-18°C

尖沙咀：13-17°C

青衣：12-18°C

石崗：10-16°C

流浮山：11-18°C

屯門：12-18°C

坪洲：12-18°C

長洲：12-18°C

赤鱲角：12-18°C

天文台未來9日溫度(圖片來源：天文台官網截圖)

所以大家在12月16日出門，記得要帶多一件外套；在12月17日的分最低溫度是9度，跌穿10度！而當日其他區或最低溫度大約是12度，十分寒冷，要注意保暖！

相對濕度(圖片來源：天文台官網截圖)



