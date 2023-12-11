Rakuten Travel逾2,000間日本酒店推快閃優惠低至45折！有馬、大分溫泉酒店有份！幾時派半價優惠券？即睇5間抵住酒店推介

日本旅行平台 Rakuten Travel 在 11 月正式登陸香港，繼前陣子的新登陸優惠，最近再推出一系列 super sale 快閃優惠，包括 12 月逢星期一指定時間於官網免費派發低至 5 折優惠券，而且全日本超過 2,000 間酒店也能用到，像有馬溫泉的日式傳統溫泉旅館折上折後可以 48 折入住、鐵輪溫泉鬼山酒店設別府最大露天溫泉，連去年 4 月新開幕的澀谷 All Day Place 酒店未用額外 5、8 折亦有 81 折優惠，只需 $2,042。

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日本酒店｜Rakuten Travel推日本住宿優惠！東京/大阪/京都酒店低至45折！用優惠券額外8折再送eSIM

Rakuten Travel 在 12 月 11 日及 12 月 18 日指定時間，將於官網免費派發「50% OFF 快閃優惠券」，全日本超過 2,000 間酒店都用到。另外 Rakuten Travel 由即日起至 12 月 20 日也推出 8 折優惠券，預訂指定日本酒店即享低至 45 折，先到先得！官網顯示，今日（11 日）派發的「50% OFF 快閃優惠券」在開搶後不足 1.5 小時已被換罄，不過下一輪就在 12 月 18 日舉行，想平訂日本住宿還有機會！要留意，是次優惠只開放給 Rakuten 會員，大家不妨提早登記，下次開搶時間一到即可領取優惠券。另外，每張優惠券由即日起至 12 月 20 日前使用，入住期為由即日起至 2024 年 6 月 30 日，而且只適用於首 100 位預訂住宿的使用者，用戶可預先領取優惠券，但必須完成預訂，方視為有效兌換優惠。

日本酒店優惠｜Spa World 酒店及度假村︰大阪動物園前站旁！免費歎16個溫泉、岩盤浴

位於大阪的 Spa World 是大型都市温泉主題樂園的度假村酒店，離動物園前站不過 2 分鐘步程，位置方便，而且雲集 11 個國家共 16 種特色溫泉及岩盤浴，由古羅馬浴池、希臘藥草浴池、日本溪流露天浴池、檜木浴池至芬蘭桑拿都有，還設水上樂園、室內游泳池等設施，配套豐富。最吸引是預訂住宿即送國際主題溫泉浴池及游泳池入場券，酒店本身在 Super sale 期間已有 71 折，以 12 月中為例，基本雙床房型連早餐由 $967 減至 $677，若使用額外 8 折優惠券更低至 57 折入往！

Spa World 酒店及度假村

地址︰大阪市浪速区恵美須東3-4-24

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