職場生存法則 | 辦公室內誰是盟友？誰是密友？就是沒有朋友！為甚麼不能沒有是非八卦？

曾經在一個媒體工作，該媒體旗下一本雜誌如日中天，我則負責另一小眾雜誌。身在公司，在權力圈以外見證權力爭奪，卻因不在權力中心而能獨善其身。

那份雜誌有5至6個副老總，一人一瓣。公司只此一家，但山頭林立，不識好歹的話，入錯房間拜錯神，入對廟宇稟錯話，可說比比皆是。

表面上，個個副總閒時講明式家具有之，講日本料理有之，客客氣氣。但實情是你望他死，他亦看你幾時死，因為大家都想博上位，所以各自絞盡腦汁，希望自己負責的部分有故事可以爆出來。

偶然他們也會因為要把故事做大推上封面，合傾幾句，卻絕少向其他人提及自己負責版面正追蹤的故事，怕給另一組人捷足先登。

為甚麼封面故事有得傾？

既因為封面是成績指標，代表自己負責的部門揹到飛，有能力交到封面故事；亦因為封面故事是揚名立萬途徑，參與度愈高，見報率愈多，老闆愈加讚譽。

即使封面故事帶不起那一期銷路，但起碼交到貨；況且若別人部門負責的故事上到封面，又賣到書，光環便在別人那裏。倒不如摻一隻腳下去，失敗了有人一起揹鑊；萬一跑出，賣個滿堂紅，自己也可分一杯羹。

表面上看，他們在辦公室像謙謙君子，但在背後卻互相攻訐。A會在B面前說C，B會在C面前說A，而C又會在A面前說B。總之，公司發生一件事，不用半天，差不多全公司都知道。

奇怪的是，每個人見面像心照不宣般，不管說人甚麽，還是被人說甚麼的人，表面上一樣客客氣氣；但在其他人面前，卻殺氣騰騰。

怎樣分辨誰是朋友呢？其實辦公室內沒有朋友，只有利益。在利益面前，人人休戚與共，都是盟友；在是非八卦交流上，人人攬頭攬頸，更像是密友。

是非八卦乃辦公室潤滑劑，有了它，工作才不會太過沉悶。

大家都說辦公室八卦對工作無補於事，但沒有它，工作之餘則顯得無所事事。