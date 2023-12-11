  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/12/2023

職場生存法則 | 辦公室內誰是盟友？誰是密友？就是沒有朋友！為甚麼不能沒有是非八卦？

#管理 #職場小貼士 #八卦 #辦公室政治 #辦公室求生術 #是非 #辦公室貼士 #敵人 #山頭主義 #密友 #爭權 #盟友 #權力鬥爭 #OL
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　曾經在一個媒體工作，該媒體旗下一本雜誌如日中天，我則負責另一小眾雜誌。身在公司，在權力圈以外見證權力爭奪，卻因不在權力中心而能獨善其身。

 

　　那份雜誌有5至6個副老總，一人一瓣。公司只此一家，但山頭林立，不識好歹的話，入錯房間拜錯神，入對廟宇稟錯話，可說比比皆是。

 

　　表面上，個個副總閒時講明式家具有之，講日本料理有之，客客氣氣。但實情是你望他死，他亦看你幾時死，因為大家都想博上位，所以各自絞盡腦汁，希望自己負責的部分有故事可以爆出來。

 

　　偶然他們也會因為要把故事做大推上封面，合傾幾句，卻絕少向其他人提及自己負責版面正追蹤的故事，怕給另一組人捷足先登。

 

　　為甚麼封面故事有得傾？

 

　　既因為封面是成績指標，代表自己負責的部門揹到飛，有能力交到封面故事；亦因為封面故事是揚名立萬途徑，參與度愈高，見報率愈多，老闆愈加讚譽。

 

　　即使封面故事帶不起那一期銷路，但起碼交到貨；況且若別人部門負責的故事上到封面，又賣到書，光環便在別人那裏。倒不如摻一隻腳下去，失敗了有人一起揹鑊；萬一跑出，賣個滿堂紅，自己也可分一杯羹。

 

　　表面上看，他們在辦公室像謙謙君子，但在背後卻互相攻訐。A會在B面前說C，B會在C面前說A，而C又會在A面前說B。總之，公司發生一件事，不用半天，差不多全公司都知道。

 

　　奇怪的是，每個人見面像心照不宣般，不管說人甚麽，還是被人說甚麼的人，表面上一樣客客氣氣；但在其他人面前，卻殺氣騰騰。

 

　　怎樣分辨誰是朋友呢？其實辦公室內沒有朋友，只有利益。在利益面前，人人休戚與共，都是盟友；在是非八卦交流上，人人攬頭攬頸，更像是密友。

 

　　是非八卦乃辦公室潤滑劑，有了它，工作才不會太過沉悶。

 

　　大家都說辦公室八卦對工作無補於事，但沒有它，工作之餘則顯得無所事事。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #職場小貼士 #八卦 #辦公室政治 #辦公室求生術 #是非 #辦公室貼士 #敵人 #山頭主義 #密友 #爭權 #盟友 #權力鬥爭 #OL

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk