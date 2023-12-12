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12/12/2023

財務自由不講錢

#財務自由 #理財
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　　聖誕臨近，今天(12日)適逢「雙12」，但香港中產打工仔今時面對本地經濟低迷，加上工作前景不明朗，再看看自己荷包，消費便不得不更加審慎，但打工仔「若有天，我財務自由了，就會……」這個夢想就從沒改變過。

 

　　近20多年來，許多人都愛講「財務自由」，那是我們毋須再為滿足生活所需而努力工作賺錢的一個狀態，也是大部分人都很渴望的一種財務境界。不少人都知道，財務自由可透過明智的投資理財方法達致，是金錢上的自由。財務自由在本質上，其實是「時間」自由。這也是上周二（5日）蕪文《買乜好？》（圖一），筆者建議大家，要為自己多買些時間的原因。

 

 

賺錢可分四層次

 

　　真正的財務自由最重要的，不是你有多少財富，而是你有多少時間。每個人一天都只有24小時，時間對每個人來說，都是稀有資源，不能創造，但打工仔卻都是用自己這種稀有資源，賺錢討生計。

 

　　打工仔以時間換錢、賺錢可分以下四個層次，了解後你會知道應如何選擇：

 

　　第一，你的時間只能逐次賣，例如你工作了一天，你就只獲得一天相應的工資（日薪）；一個月就會得到一個月的月薪，你賣了多少時間給老闆，便會獲得多少報酬。

 

　　第二，這個層次的打工仔除同樣可賺錢之外，還會透過工作獲得自己需要的知識、技能及資源等，實現自我增值，為未來奠下基礎，例如從普通員工晉升至管理層職位。如果有足夠能力和資源，這個層次的打工仔甚至會自行創業，他們只視工作為工具，一半是在為老闆打工，另一半則是為自己打工，同時累積經驗和人脈，雙重販賣時間。

 

網紅：做自己IP老闆

 

　　第三，多次出賣自己相同的時間。在知識型經濟，今時透過社交媒體，「打工仔」更容易做到，成為自己IP（知識產權或品牌）的擁有人，完全為自己打工，做自己的老闆，內地許多網紅都如此。

 

　　內地經濟學者薛兆豐原是北大國家發展研究院教授，後來在網上開設了《薛兆豐的經濟學課》，訂閱量達幾十萬；央視前主持樊登也創辦了讀書APP（圖二），導讀、解讀他精選的好書，據稱有1800萬用戶。

 

 

　　如果你認為實力沒有薛兆豐或樊登般強，不妨看看內地有個90後網紅馮注龍，他只教人如何成為使用Power Point高手，但據說也年收幾千萬元！以上3人都是同一時間多次銷售的實例。

 

從時間角度考慮

 

　　第四，要達致財務自由，少不了「被動收入」的貢獻，內地的說法是，只須做一次便可達致，甚至連你躺著、睡著，都能賺錢。有人視買到長升、高派息的股票為被動收入，但賺錢的最高層次是：當你的時間價值已達到了最大，儘管一次的工作成果已被賣了很多次，若還能提高，便是賺錢的第四個層次。

 

　　所有資本家都能用錢買別人以時間創造得來的價值，再在市場上賣掉，而資本家可分為老闆和投資者：老闆買員工的時間，創製產品或服務；投資者則買老闆的時間，可見在金錢（或財富）與時間之間，關鍵還是時間，更準確地說，是別人的時間。

 

　　當一個人（老闆）達到這個境界，他們思考問題會從時間的角度考慮，而不是從金錢角度去想（詳見《買乜好？》）。在這個錢愈來愈難賺的時勢，要對錢和時間有了正確的想法，才更有機會讓你賺到錢，賺得更多。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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