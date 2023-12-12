「美國優先」加重「援烏疲勞症」

烏克蘭總統澤連斯基的夫人上周接受英國廣播公司(BBC)專訪，呼籲美國國會批准向烏克蘭提供新的軍事援助，強調西方的援助將決定烏克蘭的生死存亡。在她接受採訪的前一天，美國國會參議院因共和黨議員集體反對，未能通過包含向烏克蘭提供約610億美元援助的《國家安全補充法案》。

澤連斯基夫人在BBC的專訪中強調，西方的軍事援助將決定烏克蘭的生死存亡。（網上片段截圖）

「闖關」失敗的議案是由民主黨參議員提出的，澤連斯基本來計劃在投票表決之前與議員們進行加密視像對話，向他們直接發出懇求，但臨時決定不參加視像對話，改由澤連斯基夫人出面「打悲情牌」，向西方國家施加「道德壓力」。由於以色列與哈馬斯在加沙展開激戰，西方國家的注意力轉移到中東，美國和歐洲都出現「援烏疲勞症」，不再熱心援助烏克蘭。在美國參議院未能通過援烏法案這個事件中，更重要的原因是共和黨議員堅持要把加強邊境管控與援外法案捆綁起來，迫拜登政府做利益交換。

「美國優先」，邊境安全排第一

上述緊急撥款法案總額為1060億美元，主要用於向烏克蘭和以色列提供軍事援助，在610億美元對烏援助中，500億美元將用於採購武器裝備，其餘為經濟援助。美國總統國家安全顧問沙利文警告，如果參議院不批准這一緊急撥款法案，美國就無法繼續向烏克蘭提供軍事援助，這會讓普京和俄羅斯軍隊更容易取得勝利，反對這一法案只會傷害民主國家、幫助獨裁者。

儘管政府高官「扣帽子」施壓，但共和黨參議員堅持立場：有效管控邊境是美國面臨最緊迫的國家安全議題。拜登就任總統後，改變了特朗普政府的移民政策，不再將非法入境尋求庇護的人驅趕到墨西哥等候甄別。這一寬鬆政策吸引了大量非法入境者越過美墨邊境湧入美國，在經濟、治安、教育、社福等多方面給南部各州帶來嚴重問題。與此同時，特朗普的「美國優先」理念在共和黨支持者中仍然很有市場，於是共和黨參議員理利用這一援外法案與拜登政府討價還價，要求解決他們自己選民最關心的議題，為明年的選舉鞏固票源。

共和黨參議員猛烈批評拜登政府寬鬆的邊境管控，以否決援外法案表達不滿。(AP)

民主黨在參議院的席位剛過一半，無法得到通過議案所需的60票，所以這次「闖關」必然會失敗，再次損害拜登政府的權威。據《紐約時報》等美國媒體報道，自去年2月俄烏戰爭打響後，美國援助烏克蘭的款項已高達1110億美元。有軍方人士透露，即使沒有新撥款，迄今尚餘的48億美元也夠今年冬天的需要，目前五角大樓每周向烏克蘭提供大約1億美元的武器彈藥。

厚此薄彼，砲彈只給以色列

在緊急撥款法案中，有140億美元是提供給以色列的軍事援助，因議案未能通過，而且以色列在加沙的軍事行動每天都在消耗大量彈藥，拜登政府決定「走另一條路」，為以色列「輸血」。美國國務院上周末援引《軍備出口管制法》中的緊急條款，向以色列出售14000發坦克砲彈，價值1.65億美元。按照相關法律的規定，這樣做毋須國會審批。五角大樓隨即宣布，會迅速將這批砲彈交付以色列軍方。11月7日我曾在本欄提到，以色列和烏克蘭都依賴美國提供的砲彈，而以色列向哈馬斯發起猛攻，必然會消耗大量彈藥。為了保證以色列在戰場上的需要，美國對烏克蘭的援助可能會打折扣。

現在，美國對以色列和烏克蘭的態度明顯是「大細超」（厚此薄彼），但對拜登政府而言，全力支援以色列，將烏克蘭的請求暫時放在一邊，乃是「政治正確的選擇」。以色列是美國的傳統盟友，也是美國在中東的代言人，同時猶太裔在美國政壇有極大的影響力，涉及猶太人的事往往都會成為美國社會的大事，因此歷屆美國政府都「毫無保留」地支持以色列。烏克蘭無法與以色列「爭寵」，拜登也不打算為烏克蘭的前途消耗自己的政治資本。在明年的總統大選中，「支持烏克蘭捍衛民主制度」不會為他爭取到大量選票，但支持「以色列人捍衛家園」則肯定可以收穫猶太裔的選票和大量選舉經費。

邀請來訪，拜登安撫澤連斯基

雖然無法向烏克蘭提供新一輪實質性援助，白宮仍希望用其他方式安撫澤連斯基。拜登的發言人宣布，總統已邀請澤連斯基本周訪問華盛頓，面對面商討當前的局勢；澤連斯基還將有機會與國會領導人舉行小範圍會晤，再次敦促國會通過有關援助烏克蘭的撥款法案。

澤連斯基非常清楚美國政客的「援烏疲勞症」，但他除了繼續游說已別無選擇。(AP)

澤連斯基上次到華盛頓與美國國會議員會晤是今年9月，儘管議員們當時對烏克蘭表示了支持，但援烏法案沒能「搭上順風車」。在幾天後國會表決通過的政府開支議案中，對烏克蘭的軍援項目沒被列入其中。目前華盛頓的政治環境比三個月前更差，新上任的眾議院議長約翰遜此前曾投票反對向烏克蘭提供援助，要讓共和黨議員改變立場幾乎是不可能的。澤連斯基對美國政客的「援烏疲勞症」非常清楚，但他別無選擇。



俄羅斯明年的政府預算，近三分之一將用於「國防」，顯示出普京準備打一場持久戰、消耗戰。烏克蘭如果不想放棄部分領土來換取和平，就只能硬著頭皮打下去，而美國的軍事援助直接關係到烏克蘭還能支撐多久。澤連斯基夫人在採訪中說得很直白，「我們實在需要幫助，簡單來說，我們不能對局勢感到厭倦，如果我們厭倦了，我們就會死」。確實，烏克蘭人沒有太多的選擇，因為他們的命運並不掌握在自己手中。