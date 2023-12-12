hot talk 1點鐘｜聯儲局按兵不動 明年開始收水？｜歐央行或早過聯儲局開始減息｜日央行仲未係時候結束負利率？

嘉賓：渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師 陳正犖

美國即將公布11月通脹數據，市場預期整體CPI按年放緩至3.1%，核心CPI與上個月持平為4%，美國通脹回落趨勢應冇太大改變？但回落速度有限？本周為超級議息周，聯儲局將展開一連兩日，亦是今年最後一次議息會議，最新FED WATCH預測預料不加息機會率逾百分之九十九，今次會議不加息係毫焦懸念？會後公布的「點陣圖」可預示利率走向？如果本周維持利率按兵不動，幾乎可以肯定美國加息周期已經結束？市場亦料歐央行最快明年3月開始減息，有機會早過聯儲局開始減息嗎？另外，傳日央行不急於結束負利率政策，目前仍未具備有充足條件？

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