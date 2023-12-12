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12/12/2023

網上驚傳57歲周海媚離世消息！內地傳媒指友人暫時失聯！工作人員拒絕回應嚇壞粉絲

#綜藝節目 #電視台 #演員 #周海媚 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　內地傳媒突然瘋傳57歲的周海媚死訊，有網友發表微博指「一代女星隕落意外離世周海媚」，消息在網上瘋傳，而有內地傳媒聯絡過周海媚的公司，工作人員未置是否，拒絕回應，令傳聞更耐人尋味。

 

　　內地傳媒聲稱曾向周海媚的友人打聽，對方指昨日仍然跟周海媚有聯絡，沒有察覺有異常，難以想像網傳的消息，而該友人指死訊傳出後，一直都有致電周海媚，但暫時仍未獲得回應。由於工作人員的「拒絕回應」，令不少粉絲都甚為憂心，不斷留言希望周海媚現身澄清。不過，周海媚為愛犬開的社交帳號今晚都仍然有更新，不少網友都希望消息不是真的。

 

 

　　上月，有傳周海媚在參加內地綜藝節目《2023大灣區音樂匯》時，因情緒失控和失場，而遭到主辦方的憤怒抽走演出。當時據工作人員透露，在節目綵排期間，周海媚因工作人員觸碰到她的手臂位置而情緒失控，並在總綵排時完全失去表演的狀態，最終被踢出節目。

 

　　而12月6日是周海媚的57歲生日，她在社交平台都有Po文，並留言說：「今天，57歲啦！感恩你們多年來的喜愛和陪伴，願大家健康、平安、喜樂~~#聚光計劃 #周小廚的日常」她更分享一張照片，相中的她穿上冬裝，笑容燦爛，未見異樣。

 

 

轉載自: 晴報

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