新聞女王｜高海寧內地宣傳素顏上陣示範女主播妝容！孖內地網紅拍片鬥身材！網民大讚：高Ling完勝

高海寧（高Ling）憑《新聞女王》的Cathy許詩晴一角走紅內地，高Ling亦非常落力宣傳，除了不斷刷社交平台回覆網友外，更罕有完全素顏示人，由零開始示範女主播妝容，惹來網民熱烈討論其真面目。

高Ling飾演的Cathy許詩晴在內地爆紅，一身造型更成為模仿對象。

高Ling感謝Man姐佘詩曼的鼓勵。

高Ling早前（10日）上載短片，片中的她「赤裸裸」零妝容現身，不過本身皮膚好好的她幾乎零瑕疵，只是面色較蒼白，雙目無神兼有少少黑眼圈，狀態絕對見得人。

高Ling示範ASMR網紅「沉浸式」許詩晴妝容，由化底妝到眼影、眼線一手包辦，又示範絕技夾下眼睫毛，以及貼一束束假眼睫毛。她說：「其實當時我有參與許詩晴化妝造型的idea，她的眼妝帶點橘調及粉調。」網民大多讚她素顏已經好靚女，而且童顏得多，更有粉絲說：「素顏完全就是十八歲女大學生！」

日前到北京出席《新聞女王》宣傳活動的高Ling，又趁機孖內地女網紅李璐爾合作拍片。女網紅高仿Cathy的主播造型，連髮型都一樣，跟高Ling重演劇中拎住紅酒轉圈一幕，性感誘人。雖然網紅自己身材不俗，但拍埋高Ling，高Ling明顯更高更玲瓏浮凸，網友大讚高Ling完勝：「跟素人站一起，顯得高海寧好瘦啊…」、「本來博主單看就非常美身材很好了。高Ling的頭居然還小一圈…果然在一堆美女中演性感美女的人不是蓋的」。網紅亦忍不住大讚高Ling身材無得頂：「我全程痴漢笑！我的嘴角根本下不來…我宣布：我以後就是高海寧大鐵粉！她本人比劇裡還要好看1800萬倍。」難怪高Ling的S型身材，更成為內地網絡熱話。

此外，高Ling在北京宣傳活動上有求必應，有網民指她貌似韓國公仔Loopy，她立即還原Loopy表情包，獲網民大讚可愛。」