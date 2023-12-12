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12/12/2023

鄧紫棋演唱會婚紗登場！婚紗超特別設計被網友誤會大走光！踩到裙腳仆倒跪低！

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Text: 娛樂組

　　鄧紫棋（G.E.M.）全新的「G.E.M. I AM GLORIA」世界巡迴演唱會，在廣州奧林匹克體育中心體育場連唱3場，好姊妹李蘊、何超蓮、王君馨等在台下捧場支持。G.E.M.展現她的巨肺功力，連唱多首經典歌曲，不少觀眾都有跟住一齊唱，氣氛相當熱鬧。

 

 

　　不過其中一幕，G.E.M.穿上超長的婚紗登場，頭上更有頭紗飾物，她已經用手抽起裙擺行得小心翼翼，不過最終仍然不小心踩到裙腳，導致整個人仆倒在舞台上。工作人員見狀，即時上台將她扶起，幸好G.E.M. 未有受傷，扶起後繼續表演，更自揭頭紗，忍不住傻笑，相信沒有大礙。

 

 

　　但G.E.M.這條裙可謂多災多難，除了令她絆倒之餘，當她在白色鋼琴前感性地自彈自唱時，沒想到有網友拍下的照片，被誤以為她大走光，整個胸部都拋出來...原來一切只是視覺效果，胸前肉色的布條作怪，搞到網友們純睇相搞到咁大誤會，認真搞笑！這套「婚紗」在內地網劣評如潮，未知作為造型師的男友Mark會否為她改一改呢？

 

 

 

　　演唱會上，G.E.M.將她跟前經理人張丹的合照在熒幕上分享，並獻唱《句號》一曲來表達心聲，期間忍不住落淚，意義十足，G.E.M.在微博留言說：「《I AM GLORIA》世巡首站廣州，一連三場，圓滿落幕，So much work, yet so much fun！《I AM GLORIA》表面上是一場視聽娛樂、一次周末狂歡，但實際上我在整個演唱會的概念、每個VCR及每首歌曲的編排、每句獨白每句歌詞裏，都藏了無數细節。這個演唱會真正的内涵，絕不是走馬看花所能捕捉完的。但我理解我們身處一個快餐时代，我也理解一千個人有一千個哈姆雷特，但愿小種子被埋在大家的心中，等待有一天，它真的在你的心裏長出生命。」

 

 

轉載自: 晴報

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