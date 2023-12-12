床蝨問題未完！外傭床褥驚現一堆！屋主2原因未找滅蟲公司！專家：亂用滅蟲煙霧、殺蟲水反令蝨患擴散？

床蝨問題全城關注，而近日有僱主在網上發文表示，在外傭床褥上竟發現一大堆床蝨，但因家中情況未許可，未能找滅蟲公司處理。為免周圍傳播床蝨，目前他只好用垃圾膠袋包住床褥，向網民求救有什麼方法可以解決床蝨。

「救命，我係咪已經中頭獎？」有網民上周二（5日）在Facebook群組「香港滅蟲關注組」匿名投稿表示，日前揭起外傭的床褥見到一堆床蝨，「佢叫我睇我即刻嚇到彈開」；惟因家中情況，暫時不方便請專業人士上門處理，

「唔係因為想慳錢，而係因為屋企有BB同毛孩，情況未許可。」

他表示，因擔心將床蝨傳播開去，故暫未棄置，「工人姐姐張床我即時已經叫佢用大垃圾袋包好」，並向網民詢問有何方法可先處理或殺死床蝨，再將床褥棄置，

「驚扔出去傳到畀人哋仲衰，想睇吓可以噴啲咩，起碼處理咗一浸先。」

帖文發出後，網民紛紛建議事主購買滅蟲噴霧或滅蝨粉；另亦有網民提出，熱力可以殺蝨，「用手提蒸氣熨斗或熱風槍近距離噴床褥、床架、被鋪、窗簾、梳化，所有摺疊位要翻開去噴，衣物用60度高溫水去洗，每星期做一次，要做兩三次，千祈千祈千祈唔好用煙霧滅蝨蛋，否則會擴散全屋！」、「買個膠床套，用熱風槍圍住個床褥吹，之後套膠床套，另外沿床邊或牆邊落床蝨殺蟲劑，床單定期換洗加熱力乾，隔一排又再重複做」：

網民有乜講

如果只限床或局部地方有，先吸走哂佢哋，再用蒸氣噴有關位置，所有非金屬和塑膠物品都要以60。C以上噴或洗。

千祈唔好用滅蝨彈。

包好掉咗張床褥、被、枕頭先，買DE粉用鹽樽沈落床板、角落、櫃桶、梳化、度度都沈啲，衣物用熱水浸，地下吸塵熱水抹地用滅蝨彈。

成個床褥都唔好要啦買過新啦

快啲搵滅蟲專家處理。

最後，事主表示感謝各位網民的建議，並立即在網上購買了幾支推薦的滅蝨噴霧和滅蝨粉，同時亦會嘗試用熱力蒸氣等方法自行處理；如果都沒有效，會再請專業人士上門解決。

忌用滅蟲煙霧、殺蟲水

「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗早前接受訪問時表示，床蝨（又稱木蝨）入屋後會潛伏1至2周，其繁殖速度極快，初期難以察覺，直至被床蝨叮咬感痕癢才發現，故當屋內發現第一隻床蝨時，或已經入侵單位3至4個月。要徹底解決床蝨並不容易，如果滅蝨方式不當，例如亂用滅蟲煙霧、殺蟲水等，更有機會弄巧反拙，令蝨患擴散全屋。

如何得知床蝨入屋？

「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣曾表示，假如有床蝨入屋，觸覺、視覺和嗅覺上，都會出現一些異常，通常會有以下跡象：

床蝨入屋3大跡象

觸覺：痕癢

皮膚紅腫痕癢咬痕會維持有1至7日。



視覺：家中現黑點

床的角落、牆身或者窿罅會有黑點。



嗅覺：壤死氣味

如果床蝨聚集，會有壞死果仁的氣味，例如過期核桃和葡萄乾的氣味。



資料來源：「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣

10大床蝨黑點

阿臣又解釋，床蝨之所以「難搞」，一般都是因為住戶未能立即察覺和處理，令床蝨迅速擴散，尤其長者被床蝨咬後的感覺不太明顯，因此未必知道惹上蝨患，所以較難斷尾。至於外遊者一般較為年輕，對於痕癢感較敏感，會較早發現床蝨並較快處理。至於床蝨入屋後，較常匿藏在特定位置，以下為10個家居床蝨黑點：

1.窗簾布和窗簾架

2.牆身甩灰位置

3.牆紙

4.碌架床/木床橫切面

5.電掣插座

6.紙皮

7.床褥邊位

8.不織布環保袋

9.鐵架床金屬螺絲位置

10.梳化的魔術貼、底部及邊角





床蝨宜用高溫滅殺

阿臣早前曾分享，一般情況下床蝨及蟲卵遇上攝氏60度或以上高溫便會死亡，建議市民若懷疑遇上蝨患，可嘗試用高溫方法滅蝨，最有效率之餘，對人體影響及經濟成本也較低。

以衣物為例，用熱水洗衫即可殺死床蝨；至於床褥、被鋪較難水洗的物品，使用一般的蒸汽掛熨或蒸汽熨斗滅蝨即可。不過他提醒，高溫方法只能用作紓緩，由於床蝨繁殖速度快，問題嚴重最好還是盡快請專業滅蟲公司上門處理。

最佳：蒸氣掛熨、蒸氣熨斗

方便且易用，為最佳選擇



次選：熱風槍

夠高溫，惟小心灼傷物件



次選：風筒

方便，但要避免風嘴太貼近物件表面，否則造成阻塞易生危険



處理床褥被鋪：仔細地高溫熨邊角等床蝨匿藏的位置



處理電掣位置：避免直接用高蒸氣噴灑，建議在電掣上鋪毛布作阻隔，再以高溫處理



處理衣服：以60度或以上熱水清洗





資料來源：「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣

DE粉宜倒入噴壺加水使用

至於大部分都選用矽藻土（DE粉）滅蝨，阿臣就指出很多人會利用匙羹潷起DE粉灑在地上，然而此做法一方面難精準投放，另一方面粉末容易揚起，因此要選擇合適的投放工具。

阿臣強調，即使生產廠稱DE粉屬食品級物料，但粉末透過口鼻吸入呼吸系統後，依然有機會造成傷害，因此較安全的做法是將DE粉倒入噴壺，再混合少量清水使用，當水分蒸發後，DE粉仍然會黏在物品表面，發揮滅蟲功效，同時避免粉末四散、吸入後引致不適。不過要注意，此方法不宜用於有插座的位置，否則有漏電風險。