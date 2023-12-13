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13/12/2023

搵銀靠真正價值

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　　美聯儲局議息，港股昨（12日）偷步蠢動，投資者續玩尋寶遊戲。有人用巴菲特曾信奉的「煙頭揀股法」買貨，也有人以「股神」聽芒格忠告後，專挑質素高、價格低公司的原則買股。其實，以上兩種揀股方法可能都同樣有效，並無矛盾，關鍵在於「價值」。

 

 

 

　　如果投資者以為，煙頭揀股法只是「以非常低廉的價格，收購質素一般的公司」，可能便犯了之前巴菲特相同的錯誤。所謂「煙頭揀股法」是巴菲特的師父格雷厄姆（Benjamin Graham, 1894至1976年）的投資理論。

 

　　格雷厄姆自言愛撿「雪茄屁股」（Cigar butts），即一些被市場過分低估價值的股票。格雷厄姆形容，即使是股價低殘，這些股票也無人問津，就像差不多已被人抽剩短短一截後，丟在地下的雪茄一樣。

 

價格不是價值

 

　　根據煙頭揀股法，投資者如覺得股票的資產淨值（NAV）理想，可於低價買入。當它真正價值被市場重新發現，股價便會大升。50年前，巴菲特就在不景氣時，低價買入《華盛頓郵報》（美：WPO）並不斷增持，作長期投資。幾十年來，《華盛頓郵報》股價分別於1998及2004年創出新高；直至巴菲特於2014年退出，獲利可觀。

 

　　同樣是低價，但以上兩種揀股法都重視股票質素，也就是它的價值。價格不代表價值，如能準確了解股票，乃至事物的真正價值，會讓我們不僅在投資上取得可觀回報，也在個人和事業發展中，找到更深層次的滿足感和成就感。以下3種思維有助我們理解甚麼是「真正價值」：價值思維、變現思維及複息思維。

 

　　價值思維是要從「我可以給別人提供甚麼價值？」開始，而你的價值是別人可以利用你的地方，例如老闆需要你知識、技能（包括時間）的價值，並做到業績；同事需要的是你協作的價值，合作得更有效率，以取得成果，甚至男或女朋友需要你陪伴，得到情感上的滿足等，但一旦你失去了價值，在其他人眼中，便成了透明人。

 

積極給附加值

 

　　打工仔努力工作，給老闆價值之餘，也要為老闆提供附加價值，例如老闆著你簡單做個表，供演示用途，你便要進一步問他演示的對象；完成後，還該問他需要你跟進甚麼，這才算提升價值，為老闆創造附加值。如能在滿足別人對你價值期望的同時，滿足到自己工作的動機，並發展自己所長，從而達致雙贏，才是實踐價值思維的最高境界。

 

　　價值思維讓我們專注於交付和創造真正有價值的成果，而變現思維則有助我們把價值轉化為收入，將價值貨幣化，例如著力於找到自己獨有的優勢，包括專長、特質、人脈、產品、服務等，然後想方設法，在市場上賣出去。

 

價值變現能力

 

　　打工仔可先問自己一些問題：「我的優勢是甚麼？」、「別人可同樣用我這專業知識或技能，連結到有需要的市場嗎？」，只要你的產品或服務有需求，找到市場把你創造的價值變現，便不會有難度。

 

　　至於複息思維，相信投資者也不必我囉唆。反而內地有「最賺錢財經作家」之稱的吳曉波，他於1996年起，持之以恒，每年寫一本書，並以每年著作的稿費買樓；乃至99年以50萬元人民幣，在千島湖買下一個現值幾千萬元小島的實例，會令我等寫稿佬大受鼓舞，對複息的力量有更深刻的體會。

 

　　今時不管老闆或打工仔，都感到生意難做，搵食艱難，所以更加需要創造價值，提供更高價值、更專業的產品或服務，為顧客或老闆解決問題。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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