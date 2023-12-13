傳媒嚇到市民唔敢買樓

我相信很多人都不明白香港現在的狀況：失業率偏低，消費力強勁，大量市民外遊購物，但股市樓市不斷下跌，凱恩斯翻生都解釋唔到。



市民並不是不想買股票，但不少分析員說，股市仍然有得跌，那些打算買股票的人只不過希望股市跌定才買，而股市又真的不斷下跌，令到打算買股票的人都唔敢貿貿然入市。但傳媒對於股市的報道比樓市中肯得多，傳媒會以趁低吸納來形容現在買股票的人，至於買樓的人，傳媒會嚇到他們瞓唔著。

傳媒經常集中報道市場上的低價成交，令很多打算買樓的人卻步。(iStock)



李寧以低估價一成買入北角一幢商廈，是否筍價我不敢肯定，但在香港，要買一幢類似商廈亦唔係咁容易，若非恒基正在中環興建龐大一級寫字樓群，而李寧亦有相當知名度，恒基未必會出售北角商廈。本來這是件對雙方都有利的事，但被傳媒用三隻字破壞了，傳媒話李寧「接火棒」。老實說，買都買得唔開心，如果傳媒話李寧趁低吸納，李寧會多謝撰文的人。



這並不是偶然發生的事，事實上傳媒不但經常集中報道市場上的低價成交，更用上接火棒來形容買家，令到很多打算買樓的人卻步，擔心自己接火棒。有所謂物極必反，當一般打算買樓的人擔心接火棒，反而是買樓良機，尤其是一些優質樓盤，例如高層住宅或者商廈、單邊舖位等，如果不是其他買家擔心接火棒，真係唔係咁容易可以買到。