過去兩年的疫情，令到不少港人被困在港。對退休人士來說，可以說有好有不好。好的是，當時香港的投資市場急挫，一些還未安排退休資產的人士，可以藉機在低位入貨（誰知道，今年退休的話，入貨價更平！）；另方面，當時消費市道低迷，物價便宜，所以手上的退休金特別見使。

但不好的是，全世界都封關，本來對於剛退休的人士來說，這個階段應該是四圍去，享受人生的大好日子，結果就給新冠疫情蹉跎了三年。直到今年初，疫情退卻，一切復常之後，他們才可以到處飛，作少許報復式旅遊，以紓解幾年來的心結和鬱悶。

只不過，所謂的復常，原來不是大家想像中的「常」，而是另一種新常態。近日經常聽到的一句說話，就正正代表這種新常態，那就是「北上消費」。如果從退休的角度分析，我會概括為「香港退休，內地消費」。

珠海的消費比香港便宜一大截，而且百多萬就可買到一個近千呎的三房單位。(Shutterstock)

我身邊有一對已經退休的夫婦，他們在香港沒有物業，一直以來都是租樓住，但疫情前卻在珠海置了業，現在幾乎每個周末都北上，在自己設計、部分更是自己裝修的「新居」度假，然後四處找好嘢食！

「我們在這裏已經有銀行戶口，也有內地的電話號碼，即是所有日常消費的支付，都沒有問題！當然，網上購物就更方便，因為只要是運去內地地址，就沒有運費。另一方面，我們的娛樂，幾乎和在香港一樣，因為已經裝了個App，可以看到香港電視，其他大部分社交媒體也可以用到。」我的朋友Andy告訴我，他現時主要購物渠道就是淘寶。

「那麼，你算是香港退休、內地消費了，即是你收的是香港的退休金，但用在內地的消費項目之上，應該很見使呢！」我問Andy。

「是呀！但現階段我們的朋友主要在香港，所以，暫時沒有打算全身搬上珠海。」

「啊，明白，因為還未集齊足夠的『老友』！」

「哈哈，是的！我們也未必一定要返珠海，閒日也可以去深圳。如果我們這些『長者』去深圳吃喝玩樂就更慳皮，因為60歲或以上的長者，在深圳搭地鐵是免費的。如果你住近粉嶺和上水，就可以用樂悠咭坐小巴或城巴直接去到最新的香園圍口岸過關，來回都是四元。當然，如果你不是住在這兩個區，也不過多花兩元車資，就可以到達上水或粉嶺。換句話說，來回也不過八元，也算十分便宜了。」Andy侃侃而談退休港人去深圳的交通優惠。

「你們這些退休人士果然精打細算。」

「我們在交通上盡量慳，但在食方面就會豪一點，但比起香港仍然平一截。有興趣可以跟我上來，享受一次中山的脆肉鯇火鍋宴！」

受Andy的誠邀，我們幾個朋友早前就跟著他們夫婦倆，齊齊操上中山作兩日一夜的「為食遊」。

果然名不虛傳，我們八人一席，吃了一條八斤重的大鯇魚，總共是三吃，最鮮嫩部分起肉白灼（吃起來真的鬆脆彈牙，在香港完全未食過這麼爽嫩的脆肉鯇），骨腩部分酥炸，其他肉就攪成魚蓉，白灼魚球；再配一兩味小菜，我們八人已經吃到飽，但埋單連500元人仔也不到，簡直超值！

Andy不斷慫恿我們幾個朋友在中山或珠海置業，因為近期的樓價跌了，百多萬就可以買到一個接近1000呎的三房單位，而且裝修費低至幾萬也可以。明顯地，他們是想集合更多「老友」在內地，那就更能成就完美的大灣區退休生活了！

作者電郵：lkslo@yahoo.com