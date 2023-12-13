GLOBAL Wednesday｜經濟衰退憂慮仍存 美債具值博率？ | 甲骨文(ORCL)績後急挫12% 如何判斷業務前景？

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

美國11月消費物價指數（CPI）升幅減慢，符合市場預期，惟核心消費物價指數（核心CPI）則處於4%相對高位，與聯儲局目標利率仍然有一倍距離，通脹放慢速度符合聯儲局預期嗎？另一邊廂，美國11月財赤數至急增26%，加上美股除了「科技七巨頭」以外，其他股份今年升幅不大，經濟衰退憂慮仍存？甲骨文(ORCL)第二季純利按年增長43%，惟雲計算業務收入較上季度低，拖累股價急挫12%，同業競爭大加上雲服務需求減弱，令公司未來增長有挑戰？

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