周海媚離世終年57歲！工作室證實因病醫治無效！TVB發聲明：好戲之人離世值得觀眾永遠懷念！

女星周海媚昨晚突然傳出死訊，昨晚（12日）「周海媚工作室」在微博證實她已離世，終年57歲。

「周海媚工作室」微博發文如下：

我們沉痛的告知大家：

海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。

願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！

周海媚工作室

2023年12月12日

親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。

母親率全家人

2023年12月12日

周海媚本月6日才剛過57歲生日，有「最美周芷若」之稱的她，於1985參加香港小姐後落選入行。周海媚曾為無線一線花旦，代表作有 《回到未嫁時》、《今生無悔》、《情濃大地》、《大鬧廣昌隆》及台劇 《倚天屠龍記》。除了「周芷若」一角，周海媚在《大鬧廣昌隆》飾演女鬼「小芙蓉」亦深入民心。

TVB隨即發表聲明，向周海媚的離世表達哀痛：

前無線藝員周海媚因病離世，無線電視深表惋惜，並向其家人致以深切慰問。周海媚曾效力無線多年，拍攝過多部劇集，包括《流氓大亨》、《赤腳紳士》、《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《情濃大地》等，其後演出《大鬧廣昌隆》一劇，人氣急升，演技大受讚賞。好戲之人離世，實在值得觀眾永遠懷念！

2023年12月12日