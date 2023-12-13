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13/12/2023

林超榮逝世｜超人勞碌半生為3位千金置業！人生目標全部做齊笑言「後生未玩夠」

#林超榮 #超人 #創作人兼節目主持 #影視娛樂
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　　創作人兼節目主持、綽號「超人」的林超榮病逝，終年61歲，其好朋友沈西城在社交平台公告其死訊。林超榮以創作綜藝節目出身，擔任編劇多年，生前包括為香港電台第一台《開心日報》節目擔任主持。林超榮為人風趣幽默、擔任一些電視節目主持時，不時模仿其他人物，唯肖唯妙，而他除了是一位出色傳媒人外，同時是一位好爸爸。

 

　　兩年前，林超榮為《夢飛行垃垃雜雜》YouTube Channel擔任主持，跟陳淑蘭（蘭子)、梁榮忠及經理人Connie推出節目，當時他指去年突然失去很多老朋友，令他細想自己在臨終前有甚麼事情希望做到，不想過身時有遺憾」。當時蘭子則安慰他應該及時行樂，懷住「聽日就走」的心情。

 

超人搞笑形象深入民心。

 

　　林超榮自豪自己前半生努力打拼，為三位女兒留下物業：「除咗供書教學之外，仲留咗物業畀啲女，盡晒責任。三個女有三個物業，身為老竇我都覺得幾掂，有幾嚿嘢畀佢哋！」梁榮忠這樣或會令女兒失去做人目標，但林超榮卻覺得，自己只是想女兒可以無後顧之憂去做想做的事。林超榮更表示人生是否已無太多遺憾：「大吉利是講句，我覺得都幾不錯，我向來都係不求做好，只求做到，呢個目標唔係好啱，但我覺得幾開心。我人生目標就係想拍戲，做導演、做節目主持、編劇、監製，而家做埋KOL，咁都好好彩，做晒！」儘管言談間似乎已對生死看得很開，但笑稱後生未玩夠，原本想去花天酒地，殊不知已「有心無力」，又遇上疫情，不能跟老友去飲酒。事實上一直是「肥佬」一名的超人，自從年前被驗出體內血糖超出常人3倍之後，便開始注重健康和養生，更決心減肥，盡量戒食澱粉類食物，生前身形明顯比高峰期瘦。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　林超榮今年10月仍精神奕奕出席太太屈穎妍生日飯局，當時夫婦倆的好友留言：「飯局如期舉行，無懼風風雨雨。今晚的主角是屈穎妍小姐，一個遲來為她慶生的飯局不可再改期了，小犬也阻擋不了粉絲們的熱忱。我們從八號吃到九號，晚飯途中天文台突然宣佈改掛九號風球，小犬忽然變成小惡犬。我們未有退縮，堅守信念，唯有美食不能辜負，繼續前行。」一個月前，超人仍有為港台節目《開心日報》開咪，當時與一眾同事合照亦未見異樣。

 

 

 

轉載自: 晴報

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