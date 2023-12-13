聖誕有壓力！甚麼是Christmas Stress？調查發現超過3成人不想再聽呢首歌！如何應對聖誕帶來的煩惱？

踏入十二月，各大商場已換上聖誕佈置，打開傳媒，已有包羅萬有的「聖誕食玩好介紹」，處處都籠罩著節日氣氛。一般來説，我們都是想像聖誕節是歡樂溫馨的日子，但原來過聖誕都可以是件令人產生壓力的事。有一種壓力，就是叫做 “Christmas Stress” 聖誕節壓力，它是「唔覺唔覺」，但原來正在靜悄悄影響很多人。美國11月中有個很有趣的調查：75.1%受訪者說他們對無處不在的聖誕歌感到非常厭倦，30.8%的人說他們再不想聽到被商場不停瘋狂播放的Mariah Carey 作品 “All I want for Christmas is You”。甚至有高達82.8%的受訪者說，去到十二月二十五號的正日，他們已有“Christmas Fatigue”聖誕疲憊的感覺。

早在2016年，德國學者已在 “Applied Research in Quality of Life”學術期刊當中發表了一篇名為 “Christmas and Subjective Well-being” （聖誕節與身心靈健康的主觀感受）。原來德文有一個名詞，是專門形容「聖誕節壓力」的，叫 “Weihnachtsstress”。為甚麼一個濃厚節日氣氛的聖誕節，竟然會令有些人反而在此時壓力飈升呢？原來，聖誕節有機會令人：

• 消費開支增加，加重經濟負擔；

• 有買禮物壓力，尤其是不確定對方的喜好的時候；

• 因為要參加社交活動（例如：公司、舊同學或家庭的聖誕派對）而感到有社交壓力；

• 無形地產生比較壓力（例如：在社交媒體比較誰個聖誕禮物更名貴、誰個聖誕節過得更多姿多彩、誰個聖誕旅行去得更「豪」、誰人過得更浪漫等）；

• 單身一族、社交圈子不太廣闊、或家人不在身邊的，反而會因見到其他人成雙成對或溫馨和諧而格外感到孤單、寂寞、沮喪和憂鬱。

當我們知道聖誕或會令我們產生聖誕壓力，就可預早做好 “Christmas Stress Coping” （應對聖誕壓力的方法）「打定底」。畢竟，聖誕節其實亦並未證實／未確認是耶穌的真正生日，即使是教徒，也可放鬆一點對待吧！至於非教徒，可以提醒自己，不要把本是慶祝人間有愛的節日，錯放焦點變成商業化的物質消費日子，那就失去了原意了。

要應對聖誕壓力的有效方法，有以下建議：

1）做好聖誕消費預算，花錢量力而為；

2）非要送禮物不可的（例如: 給女友／太太送禮物的），可事前與對方溝通或請對方幫手「畀小小貼士／提示」，免盲盅盅送了份不合意的禮物，反成聖誕假期嗌交導火線（這類個案其實不少呢！）；

3）令自己感到不自在的社交場合，可以選擇不去；

4）無需因為聖誕節而特別對伴侶或家人定下過高的期望或完美的要求，那樣就本末倒置了！Forget Perfection！（請忘記要事事完美！） ；

5）不要安排密麻麻的節目，這樣做會令自己和身邊人放假攰過返工，不如趁假期給自己一些放鬆和平靜的時間; 熱鬧和安靜要有時；

6）不用忙於上社交平台盯著別人做甚麼，更不用忙於把自己如何過聖誕節的細節鉅細無遺地在社交平台滙報；和

7）可以的話，這幾天乾脆遠離社交平台，把焦點放在如何好好利用假期令自己身心安好。

聖誕節其實只是一個節日，它會過的，現在的聖誕節，甚至巳變成是商人促銷的商業日子，當我們看穿這一切，就會學曉把聖誕假期以平常心對待，提醒自己，最緊要的，並非別人想我怎樣過，而是我自己想怎樣過。