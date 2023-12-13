韓國論壇整合！2023韓國電視劇收視率Top10！大熱《車貞淑醫生》只排第2？《壞媽媽》超催淚劇情 / 《惡鬼》金泰梨演技出色 / 男神女神浪漫作《歡迎來到王之國》

踏入年尾，不少人都會回顧一整年的成績單，而愛看韓劇的人當然要知2023年劇集成績，看看愛煲劇的我們到底有沒有漏掉任何值得看的劇集！近日，在韓國知名論壇「theqoo」上，有網民整合了2023年十大韓國電視劇收視率，不過排名只計韓國電視台的收視，就不會有Netflix及Disney+等網絡劇的成績。一齊看看到底韓國人到底看看甚麼韓劇！

2023十大韓國電視劇收視率│第10名. 惡鬼 -Revenant：金泰梨被惡鬼纏身！網民大讚演技出色

第10名是《惡鬼》，由金泰梨、吳正世、洪慶主演，故事講述女主角具散影本來是一個公務員考試生，為了考上公務員不斷努力。自從她收到父親遺物後，接連在不同命案現場都出現自己的指紋，但她不信相自己是被惡鬼纏身，所以決定要查出真相。而廉海上從小就擁有陰陽眼，為了找出幾十年前殺死海上母親的惡鬼，和具散影相遇。不少網民都大讚金泰梨的演技，大家可以在Disney+上看到哦！

圖片來源：《惡鬼》

圖片來源：《惡鬼》

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