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13/12/2023

《經濟不停學》投資保險股要認識新業務價值

#理財 #經濟不停學
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　價值投資一般可有兩大類別定義，一為絕對估值，另一為相對估值。所謂絕對估值，簡單而言即是用未來企業的盈利預測，判斷目前企業的價值，即是最終的價值判斷是一個絕對的數值。較常見的絕對估值法，包括折現自由現金流、折現股息流等；而所謂相對估值，簡單而言即是參照另一個對標企業或整體行業，相對比之下對這個企業作出一個價值判斷，這個判斷是相對的，並不是絕對的，因為作為參照的對標企業或行業，本身的估值亦在不斷變化。較常見的相對估值法，包括市盈率、市淨率等。

 

 

 

　　一般而言，雖然絕對估值的方法需要對很多情況作出假設，惟其嚴密的邏輯仍受到大型投資機構所推崇；而相對估值的方法，雖然其邏輯性未如絕對估值法般嚴密，惟其相對容易理解，加上使用方便，因此亦為大眾所接受。然而，相對而言，某些行業的估值較少用相對估值的方法，例如保險股。部分投資者可能會留意到，不少企業在公布業績時，市場較為看重收入及純利增長；但保險股則更看重新業務價值（Value of new business；VONB）的增長。其實，這主要是由保險行業的特殊性所決定。

 

　　購買過保險的人應該了解，一份保單一般分不同的付款期，而當保單生效之際，未來哪個日子需要繳付多少保費，其實在保單簽署一刻已經被約定。因此，這份保單未來所有不同時期所產生的現金流，均可以提前、明確地折現成為現值。而這個現值，就是這份保單的新業務價值。

 

　　另外，保單有長短年期之分，一般對保險企業而言，保單愈長，其收益率愈高，利潤的貢獻佔比愈大；相反，短期保單利潤貢獻佔比較小。綜合以上兩點，從保險企業公布業績時開始，其到手的新業務價值，已經較大程度上反映了未來一段時間的盈利能力。因此，相對其他行業公布的業績還在反映過去的盈利能力之際，保險企業的業績已在反映未來的盈利能力。如果再用過去的收入及純利計算市盈率，去衡量保險企業的估值，已經無法反映其最新的發展狀況。這就是為甚麼保險企業較少用市盈率去比較估值的一個重要原因。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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