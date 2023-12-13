在參議院共和黨人阻撓下，拜登政府提供給烏克蘭的最新一筆約610億美元撥款，上周三（6日）被截停了。

華府官員曾警告，沒有了援助，烏克蘭軍隊將在新年前彈盡糧絕。然而，共和黨參議員們不為所動，堅持要拜登政府首先撥款防堵美墨邊境的偷渡潮。面對美國政客的冷漠無情，烏克蘭總統澤連斯基一怒之下，在會前取消了與參議員的視訊對話。

美國援烏的窗口正在關上

澤連斯基的華盛頓之行空手而回（美聯社）

過去兩年在歐美各個國會講壇上，贏來政要們無數掌聲的澤連斯基，已經體察到了熱力的減退。上月中，當白宮重新聚焦中東，全力支持以色列對哈馬斯宣戰後，白宮國家安全顧問沙利文就已經發出警告，稱美國援烏的「窗口正在關上」。

沙利文當時說：「我們的經援和時間都正在耗盡，那些拒絕支持烏克蘭的議員，等同於通過投票為普京解圍。」委內瑞拉總統馬杜羅講得更直白：「美國正在把澤連斯基當作不再需要的傀儡扔進垃圾堆里。」

乍看來，共和黨人要求「美國優先」，先處理好邊境偷渡問題再談其他，似也無可厚非。但話說回來，是誰扶植了澤連斯基？又是誰把烏克蘭推上今天的戰車？華府政圈雖有共和、兩黨之分，但美國只有一個，如果美國的外交政策總是今天的我打倒昨天的我，背信棄義就會重複上演。

遠的不提，就在2022年3月至5月間，俄烏雙方曾在土耳其總統埃爾多安調停下，幾乎達成停火。基於克里米亞半島歷史歸屬的複雜性，停火並維持現狀是最有利於雙方的決定，但白宮和唐寧街卻叫停了澤連斯基，要求他在北約支持下戰鬥至最後一人，用烏克蘭人的鮮血來拖垮俄羅斯。

拜登政府及美國為首的北約，推動烏克蘭打響全面戰爭，現在共和黨人卻截停了對烏經援，表面上是合情合理的兩黨政治，實則反映了美國對外關係的善變與滑頭：

民主黨上台，一夜之間結束了共和黨發動的阿富汗戰爭，可憐的是那些爬在美軍運輸機外，從九宵高空活生生摔死的阿人；輪到共和黨當道，特朗普已經預告他24小時就可以結束俄烏戰爭，這就意味著烏克蘭到時必須做出妥協。如果美國總統如旋轉門般更替，則其扶植的盟國政府和人士，就會在天旋地轉之中隨時傾覆。

中東國家待普京如上賓

普京宣布競選連任（美聯社）

同樣是在上周三這天，就在白宮準備安排澤連斯基親赴華盛頓爭取經援之時，普京的專機在4架蘇35戰機掛彈護航下，取道伊朗展開阿聯酋和沙特阿拉伯之旅。

在中東的天空中，歡迎來賓的阿聯酋國家飛行隊場與普京的戰機會師，並在空中噴射出俄羅斯國旗圖案。阿聯酋儀仗隊鳴放21響禮炮，而沙特王儲薩勒曼與普京見面時亦難掩快樂之情，雙方擊掌握手，與早前接待拜登時的不情不願差天共地。

不管烏東平原的凍土上有多少戰死的屍骨，都難掩美國媒體對此情此景滲透出的醋意。眼看著阿聯酋和沙特為普京安排盛大的歡迎儀式，有美媒酸溜溜地指出，中東國家仍舊待普京如上賓，說明美國和西方對他的制裁和通緝，已在該區失效。

拜登政府在以巴衝突中對內塔尼亞胡政府一面倒的支持，不僅導致了伊斯蘭世界對美國的空前疏遠，以及澤連斯基的被冷落，還促成了普京自出兵烏東以來的外交突圍。白宮對外政策顧此失彼，足見單邊主義已駛入迷航的深淵。

而普京的政治棋盤還不止是外交突圍。回到克里姆林宮，他接待了到訪的伊朗總統萊希，然後又和以色列總理內塔尼亞胡通了一番電話，重新確定了俄羅斯在中東問題上扮演的大國角色，接下來趁勢宣布參加明年三月的總統選舉。美國國會對烏克蘭的背叛，和對中東外交的突破等一連串勝利，使得他有了再度連任總統的底氣。

共和黨政客勸澤連斯基割地求和

普京中東之行取得外交突破（美聯社）

那邊廂，澤連斯基周一（11日）抵達華盛頓，但美國的政客們現在競相向內塔尼亞胡表達支持，看他一眼都嫌多。萬千烏軍陣亡將士的屍骨，居然只引來共和黨人的冷嘲熱諷，有的說澤連斯基來要美國納稅人的錢，是場最可恥的鬧劇，甚至赤裸裸地提出，烏克蘭應該考慮割地求和。

亦有的說，美國的參議院不會聽從澤連斯基的指令，因為他管不著美國人的利益。美國媒體如是報道，澤連斯基兩手空空回去了。在10月7日哈馬斯發動襲擊之初，澤連斯基還一度想訪問以色列，卻吃了閉門羹。近來他唯一能夠露臉的重要場合，只有阿根廷新總統米萊的就職儀式，而米萊和他同樣想獲得美元。

回想普京出兵之初，只出動了營級規模部隊，總數不過廿萬之眾。以這點兵力和火力配置，即使是兵臨基輔城下，其實也沒有攻城陷池的可能。也就是說，普京用「軍事語言」向西方發出了訊號，他只想製造一場小規模的衝突，目的在於提醒有意東擴的北約適可而止，及鞏固克里米亞半島的歷史歸屬。

然而白宮和唐寧街十號卻狠狠摑了他一記耳光，發動文宣吹捧烏軍戰力神話，一時之間「基輔幽靈」、「蛇島十三」的故事傳遍西方，攻破莫斯科活捉普京的呼聲喊遍美歐。當時西方民意顯然是傾向於相信，配合美歐對俄發動的「核彈級」金融和經濟制裁，普京政權很快就會在天怒人怨之下被推翻。

俄烏戰爭衝擊俄內部力量平衡

俄羅斯作為核大國需維持國內各方力量平衡（美聯社）

然而南柯夢醒普京猶在，反倒是北約指揮層年中強行迫令烏軍，向鋪滿地雷的俄軍防線發起自殺式大反攻，導致八萬烏軍傷亡。現在澤連斯基既無兵力，又無糧草彈藥。烏東戰場上屍骨累累，但歐美主流媒體只是草草一筆，已經懶得報道。用委內瑞拉總統馬杜羅的話說：「你失敗了一次，他們就會一腳踢開你。」

烏東土地遼闊，不缺埋葬屍體的空間，而新的停火契機卻可能一閃即逝。美國援烏之窗關上之時，俄烏和談的大門卻有可能再次打開，而普京要解決的問題卻恐怕更為長遠和艱難。在登上俄羅斯權力巔峰的24年來，他一直在國內的東正教保皇派、民族主義者、布爾什維克、親歐派之間周旋，成為平衡各方力量的權力核心。

俄烏戰爭衝擊了這種平衡：強硬派認為他在俄烏戰爭中過於軟弱，而親歐派則擔憂戰爭導致俄羅斯與西方疏離，在國際舞台上喪失戰略槓桿力。當親信普里戈津在陣前嘩變之時，普京的憤怒溢於言表，究其深層次原因就是，俄羅斯各派政治信仰和力量的鬥爭，就像一座活火山永不止歇。

由於選民很清楚意識到普京在各種政治勢力中的平衡作用，因此他料將順利連任。但是，後普京時代終會到來，如果各種對立力量之間喪失平衡，俄羅斯會變成怎樣？