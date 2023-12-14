(不斷更新)【得獎名單】【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛氈

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現凡訂閱25度生活YouTube Channel，即送etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯。先到先得，送完即止。

第一期得獎名單經已出爐，請本期得獎者留意電郵，在第一階段兌換期內到相關地點領獎，逾時不候。



得獎名單(YouTube顯示名稱)：

ANNIE CHAN

Nok Ynt

Cherry Cheung

Yeung anna

lAW dOROTHY

Snow

Octopuschui88

Ho winho

WONG JANET

Sally Sze

Yun Fong Yan

karmen nhan

Kwok Ying Chi

wai kit ho @waikitho4040

Tony Cheung

Stephanie Chan

Cheng cc

joelamls

sgo34

Deedee

Debbiesze367

Ringo

Bonnie Wong

Kelvin Leung

Pauline chan

Lover Tomica

Chan Chan

Stewart Ching

Man Yiu Ho

Jason Tsang

Ivan Cheung

CHAN PW

Winnie Leung

jane tsui

Sum Sum

Amberanna Li

夢裡真糊塗醉

Tammy Sin

Ting fu

Yen Lam

wanda wanda

trevoryu1618

Fanny Li

Alice

Evan to

crw18

Wendy Yip

hopolam

林欣妮

lonelying

Miranda Lau

Ling

Ka Man Leung

siusanss

leung James







活動條款及細則:

1. 活動將於2023年12月5日至2024年1月31日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯乙份。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。