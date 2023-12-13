除夕倒數 | 香港跨年睇煙花倒數！維港上演長達12分鐘！11點後有「許願流星」？

年尾特別多節目！聖誕還未到，已有除夕活動在等你！旅發局宣布今個除夕（12月31日）有長達12分鐘，將於維港上空上演歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會！未想到去哪裏和摯愛倒數？不如在當日早點霸定靚位欣賞煙花！

維港上空綻放12分鐘煙花！中環至銅鑼灣都睇到！

今年旅遊發展局（旅發局）將為大家帶來歷年最大規模的「香港跨年倒數」盛會！除夕當晚會於維港大放煙花，展示以「新年新傳奇」為題的璀璨除夕煙花音樂匯演，整個闊度達 1,300 米，並長達 12 分鐘，只要大家在中環至銅鑼灣一帶也能看到！如果太多人而不想外出的話，免費電視台、旅發局網站及社交平台亦會全程直播，屆時坐在電視前就能看到！

海上會有5艘船同時綻放煙花，今次主題以四季為調，帶領大家走過冬、春、夏、秋，從銀白皚皚的冬季雪花，到豐富多彩的活力盛夏，在這12分鐘完美展現，震撼你的眼球！

（圖片來源：旅發局）

會展外牆現巨型時鐘倒數！11時後定時發放額外煙火？

除了煙花匯演外，當然少不了用作倒數的時鐘！會展外牆會有巨型倒數時鐘，當時鐘踏入午夜12時，全新創作編排的奏鳴曲將徐徐揚起，絢麗的煙花就會點亮香港標誌性的天際線，演出期間融合了電子音樂、西方古典音樂和中國樂器等豐富元素，以展現香港中西文化交融的魅力！

除了煙花外，三座香港島地標建築樓頂亦會於除夕晚 11 時後，每 15 分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，看到記得停下來許願，開展新一年的目標！

（圖片來源：旅發局）

「香港跨年倒數」盛會

日期：12月31日

時間：

許願流星：晚上11:00、11:15、11:30、11:45

煙花音樂匯演：午夜12:00至12:12

地點：維多利亞港兩岸

直播平台：Discover Hong Kong YouTube及Facebook頻道、免費電視台

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