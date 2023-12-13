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13/12/2023

WhatsApp 2大新功能！Pin訊息避免錯過重要資訊！3個時限任你揀、群組不只管理員可置頂內容？錄音也能「聽後即焚」、只聽一次無法重溫？

#打工仔 #Pantry熱話 #WhatsApp #置頂 #訊息 #群組 #管理員 #Pin #語音訊息
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Text: Kennis Wong

　　WhatsApp又有新功能！大家有沒有試過和朋友傳訊息聊得興起時，不停「叮叮叮」，好容易錯過一些重要內容！想找回有關資訊，又想不起關鍵字詞，不能在「茫茫大海」中搜尋到。為了方便大家，WhatsApp宣布有新功能，可以標註指定訊息！即睇教學，助你輕鬆找回重要資訊！

 

閱讀更多：WhatsApp兩大功能提高私隱度！

 

WhatsApp新功能 ︳ 1. 置頂3個時限任你揀！群組不只管理員獨霸功能？

 

　　置頂功能可以說是方便一班愛用WhatsApp和朋友「雞啄唔斷」的大家！無論單對單或群組對話中，也可以使用到這個功能，當大家找到想置頂的訊息，就可長按著它，然後按「Pin」，就可以看到3個置頂時限，分別為24小時、7日或30日，而預設時限則為7日。下次約定朋友何時、在哪裏見面，就不用擔心有人會錯過訊息一問再問！

 

閱讀更多：WhatsApp一招升級通話功能！

 

當大家找到想置頂的訊息可長按著，即可看到「Pin」

 

然後可見分別為24小時、7日或30日3個置頂時限

 

成功置頂訊息後，就可見會出現在群組或朋友名稱下方

 

　　另外，在群組對話中，管理員可選擇是否讓所有成員或只限管理員才能將訊息置頂，大家可以按需要自由設定！

 

（圖片來源：WhatsApp）

 

WhatsApp新功能 ︳ 2. 錄音也可聽後即焚！

 

　　為提供私隱度，WhatsApp早前已有照片及影片「閱後即焚」功能，對方只要開啟一次後就會從對話中消失，更不能截圖及儲存至收件人的照片或圖庫。現在連錄音也可做到「聽後即焚」！只要在錄音後，發送語音訊息前點擊右方的「1」標誌，錄音就會被設置為只可播放一次，之後訊息就會自動刪除！假如有長篇大論的秘密想分享，不妨試試這功能，省卻打字的時間，又可以確保私隱度！

 

 

　　只要在錄音前長按語音訊息符號再拉上，在發送前點擊右方的「1」標誌，就能做到「聽後即焚」。

 

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