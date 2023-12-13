周海媚去世｜滿清貴族後人變當紅花旦！回顧周海媚經典代表作、情史！金庸都讚「最美周芷若」／與呂良偉秘婚閃離／自揭有陰陽眼

藝人周海媚（海味）日前被中國網民瘋傳離世，直至昨晚（12日）經其工作室在微博貼文證實她已於 11 日因病離世，終年 57 歲。早在 19 歲選港姐入行的周海媚，外貌標緻、具氣質，加上是實力派演員，九十年代已成為數一數二的 TVB 女神。她所演繹的《倚天屠龍記》「周芷若」、「滅絕師太」、《大鬧廣昌隆》女鬼「小芙蓉」至《武媚娘傳奇》的攻心計「楊淑妃」，都是陪伴大家成長的經典角色。今次跟大家一同回顧這位滿清貴族「真．格格」如何搖身一變床為當紅花旦至「凍齡女神」。

（圖片來源︰周海媚工作室）

周海媚去世｜01 滿清貴族後人

在香港土生土長周海媚，另一身分其實是滿清貴族的「鑲白旗格格」，滿族名為馬爾塔塔！她的家族在清代屬於滿洲鑲白旗，亦是中國最後一個王朝貴族的後人，地位相當顯赫。她曾說過其祖先於廣東一帶任五品官，當時整個廣東都歸她家族所管，而她小時候去廣東周家村祖家時，該地更有一條住滿滿族人的周家村。貴為滿洲貴族後人，父親從小就對她管教甚嚴，言行舉止均遵滿族貴族的規條、需保持優雅，簡單如掉了東西也不可彎腰、撅着屁股拾起，而是慢慢蹲，講究儀態。

周海媚去世｜02 落選港姐變當紅花旦

周海媚曾在訪問中提及，自己在中學畢業後由爸爸提名參選 1985 年香港小姐競選，同屆有謝寧、羅錦、王愛倫等，雖然她未能晉身決賽，但仍獲 TVB 邀請參加無綫電視藝員訓練班第 1 期藝員進修班、繼而出道，並參與過多齣劇集演出，在八、九十年代更成為 TVB 當紅花旦，備受力捧。後來周海媚憑《倚天屠龍記》中周芷若一角紅遍中港台，後來曾到台灣、日本、內地發展。

（圖片來源︰TVB YouTube 截圖）

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