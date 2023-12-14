胃藥藥效不足大件事！膝痛婦服用止痛藥後胃出血穿30個洞！邊種藥與胃藥同服會減吸收率？服藥次序要留心

台灣一名70歲老婦因連續數日出現胃痛、黑便等症狀求醫，結果照胃鏡時發現胃內已破30個洞，猶如「被散彈槍打到」。醫生追問下，發現病情竟與她曾因膝蓋痛求醫有關。

止痛藥搭配胃藥仍出事

台灣腸胃科醫生蕭敦仁近日在當地健康節目《醫師好辣》中分享上述病例指，該名婦人最初因為膝蓋痛而到骨科專科求醫，當時骨科醫生同時處方消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑及胃藥讓她搭配服用，但她服藥後仍感到胃痛。

蕭敦仁醫生發現，原來骨科醫生所處方的胃藥，其藥效並不足以在胃部接觸消炎止痛藥時產生保護作用，結果導致婦人出現胃出血。他之後囑咐婦人只要膝蓋不痛便無須服藥，並使用護膝保護膝蓋，以及服用氫離子幫浦阻斷劑（PPI），4個月後再照胃鏡檢查時已經痊癒。

服用胃藥最佳時機

對於平時服藥是否需要搭配胃藥服用的疑問，蕭敦仁醫生指出，除消炎止痛藥外，經常用作保護心臟、與前者有類似效果的亞士匹靈（Aspirin），以及會刺激胃酸分泌類固醇等藥物，都必須搭配胃藥服用，因為這些藥物都比較傷胃。

但亦有些藥物不能與胃藥同服，例如鐵劑，蕭敦仁醫生表示因為「鈣多，鐵定遭殃」，由於胃藥本身含有大量的鈣、鎂及鋁，一旦跟鐵劑一同服用，兩者便會互相競爭吸收位置，進而影響藥物吸收率。他建議在餐與餐之間、前後間隔2小時服用鐵劑，並且可以另外加一粒維他命C一同服用，吸收效果會增強2至3倍。

至於服用胃藥的時機，蕭敦仁就指應該在「吃其他藥物之前先吃」。他解釋，部分強效止痛藥非常傷胃，因此絕對不能在飯前吃，否則會導致胃保護黏液層變薄，胃酸瞬間有如「萬箭穿心」，「一下會破很多洞」。因此，應該在飯前空腹吃胃藥，讓藥物吸收後把胃酸降低，緊接著吃飯，之後才吃止痛藥。

拆解止痛藥3大類

據本港衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別為一般用於止痛退燒之「阿士匹靈」(Aspirin) 及「撲熱息痛」（Paracetamol）；以及「布洛芬」（Ibuprofen）等的非類固醇消炎止痛藥。署方提醒，布洛芬屬非類固醇消炎止痛藥，產品只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售或在醫生指示下使用。根據香港藥學服務基金資料，3種消炎止痛藥的特點分別如下：

拆解撲熱息痛

特點

適用於普通痛症(如：頭痛、肌肉痛、骨關節痛等)，但沒有消炎功效

較少引起不適，不傷胃而經由肝臟代謝，正常劑量下不傷肝腎

服用期間應避免飲酒，以免增加肝臟負擔



副作用

耐受性良好，正常劑量下較少出現副作用

噁心、嘔吐、便秘等



注意事項

每天最大劑量為4000毫克(即8片每片500毫克)，只要份量恰當，此藥相對安全，老少皆宜。它對腸胃刺激較少，無須與胃藥同服。

若服用超過每天最大劑量，就會有引發急性肝衰竭的風險。

拆解阿士匹靈

特點



有退燒、鎮痛、消炎、防止血小板凝集等作用

現已較少用於止痛，小劑量（80或100毫克)為抗血限板用藥，應用於預防心肌梗塞或中風。



副作用

因抑制胃部保護黏膜的分泌，會刺激腸胃，患有胃潰瘍或消化兗潰瘍的病人應先諮詢醫生

如有頭暈、耳嗚、聽力受損等應立即停藥並諮詢醫生；慢性腎功能不全的病人亦要小心使用

其他副作用包括作悶、作嘔等

如發現容易出血或瘀傷，應立即停藥及諮詢醫生



注意事項

必須在飯後或與「製酸劑」胃藥同以減低胃部不適

除醫生特別指示，不建議16歲以下人士服用，以免誘發雷氏症候群

曾對此藥出現過敏反應人士，以及患有痛風症、糖尿病或哮喘人士，除非經醫生指示，否則切勿隨便服用

拆解布洛芬

特點

消炎作用較強

具消炎、止痛的功效，亦能退燒，常被使用於受傷引起的肌肉發炎、類風濕性關節炎、痛風、坐骨神經痛等症狀上



副作用

有機會引致腸胃不適、出血甚至潰瘍，因此建議病人飽肚服用，以減輕對腸胃的刺激

如需長期服用此藥，或同時患有胃部疾病的人士，可按個別需要配合胃藥同服

有可能導致低血糖，糖尿病者需特別注意

如發現容易出血或瘀傷，應立即停藥既諮詢醫生



注意事項

服用alendronate(Fosamax)治療骨質疏鬆症的病人，要避免使用傳統「非類固醇消炎藥」，因為造成胃潰瘍的比例非常高

除非經醫生指示，否則曾對此藥有過敏反應的人士、正在服用抗凝血劑的病人及痛風症、高血壓、糖尿病或哮喘患者，切勿隨便服用「非類固醇消炎藥」

5個胃潰瘍常見成因

台灣胃腸肝膽科錢政弘醫生曾分享5個胃潰瘍的常見成因，以及8種天然養胃食材︰

1.藥物引起

非類固醇消炎止痛藥、阿士匹靈等



2.幽門螺旋菌感染

有7成胃潰瘍是因為胃有幽門桿菌長期感染造成慢性發炎引起。



3.心情壓力

胃酸分泌是受到自律神經的調控，自律神經又會受到情緒的影響，如果整天鬱鬱寡歡，容易有胃病。



4.吸煙

吸煙不會增加胃酸分泌，但是會讓胃黏膜的血液循環變差，松是自我修復和保護的功能，胃潰瘍也會不容易癒合。



5.飲食不當

長期喝咖啡、茶、酒和柑橘類的飲料，僅是刺激性調味、重口味食物都會傷胃。

8種天然養胃食材

1.山藥

黏液素有助保護胃黏膜



2.椰菜

促進消化、修復胃黏膜



3.白蘿蔔

酵素分解脂肪、促進腸胃蠕動



4.南瓜

富含維他命A，保護胃腸黏膜



5.秋葵

黏蛋白及果膠保護腸壁



6.蓮藕

黏液蛋白健脾上瀉



7.紅蘿蔔

含維他命A，減少胃酸分泌



8.薯仔

抑制腸胃發炎，保護胃黏膜

