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14/12/2023

周海媚病逝前夫呂良偉回應！於微博發文：聽到這個消息久久不能平靜！TVB熒幕男友張兆輝悼念：那時候的你多麼的純真

#呂良偉 #演員 #名人隕歿 #張兆輝 #歌手 #周海媚 #影視娛樂
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Photo: 劇集截圖

　　藝人周海媚工作室12日證實她因病醫治無效已於11日去世，終年57歲。噩耗傳出後，微博上瘋傳疑似周海媚的病歷，當中寫到周海媚到院時已失去意識，全身僵硬冰凍，已冒屍斑，離世前一天呼吸已出現明顯不適。唔少粉絲與圈中藝人都表示難以接受消息。

 

　　周海媚死訊經過家屬證實後，前夫呂良偉悲痛回應：「太突然了！海味（媚），一路走好，聽到這個消息久久不能平靜，謝謝你帶給世界這麽多美好，願你在另一個世界繼續歡笑。希望家人節哀，保重身體。」

 

當年呂良偉與周海媚美國秘婚。（資料圖片）

 

 

 

　　而同周海媚喺TVB多次扮演情侶嘅張兆輝，都非常不捨，Post出同周海媚多張劇照：「記得 #錯愛 時第一次同你拍劇那時候的你多麼的純真 #雌雄大老千 的你 #情濃大地 的你·#神鎗狙擊 的你⋯⋯和我合作得最多的一個好拍檔⋯⋯我好懷念你，一路走好。」

 

 

 

 

　　另外，微博上瘋傳疑似周海媚的病歷，病歷上姓名欄印有「海媚」二字，年齡亦同樣列為57歲，雖然與周海媚個人資料相符，但暫時仍難以判斷真偽。病歷資料顯示，她在12月11日上午11時11分緊急被送入北京中醫醫院，而非此前所傳的協和醫院。

 

　　消息指，她是在當天上午10點多時被同事發現於家中倒地昏迷。有指周海媚的同事表示，她在過去一週一直感到身體不適，有咳嗽和呼吸困難的症狀，並在家中自行吸氧。遺憾的是，在去世的前一夜，她的呼吸困難症狀加重。據悉，周海媚被送達醫院時，已經意識不清，全身冰冷僵硬，出現了屍斑，其瞳孔擴大，結膜出血，且無心跳和呼吸。

 

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